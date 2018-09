Kritik zum Berliner "Tatort": Geniale Figuren, spannende Nebenhandlungen

Viele Details, unterschiedliche Perspektiven, schöne Momentaufnahmen und geniale Nebendarsteller: Der Berliner-"Tatort: Tiere der Großstadt" hat neben Robotern einiges zu bieten. Unsere Kritik.

Eine coole Stadt. Dunkelblau leuchtend am frühen Morgen oder neonflimmernd vor Nachtschwarz inszenierte Roland Suso Richter in seinem „Tatort: Tiere der Großstadt“ das spätwinterliche Berlin. Die elektronische Musik von Nils Frahm („Viktoria“), Zeitrafferaufnahmen des Verkehrs und ganz stille Schnittbilder auf Wildschwein und Fuchs in den Asphaltwüsten ergaben eine ebenso melancholische wie betörend schöne Optik.

Auch die Story und die Figuren überzeugten. Beate Langmaack ging in ihrem Drehbuch der Frage nach, ob Roboter morden können – bis in die philosophischen Dimensionen hinein beschäftigten sich die Ermittler Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) damit.

Froh durfte man sein, dass Karow seine nervige Dauer-Schlechte-Laune wenigstens in dem Moment im Zaum hielt, als Rubin im Auto neben ihm in Tränen ausbrach, sich dünnhäutig zeigte, dass ihre Familie nicht für sie da war.

Bemerkenswert waren auch die tollen Nebenhandlungen: Der DDR-Theaterdarsteller Horst Westphal als hochbetagter Anwohner Albert, Stefanie Stappenbeck als leicht durchgeknallte Naturbloggerin, die im Schnee die ersten Frühblüher suchte und säuselige Botschaften aus dem tiefen Wald an ihre Follower sendete.