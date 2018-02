TV-Kritik: Dieser Kieler Krimi machte mich wieder zum "Tatort"-Fan

Erstmals gemeinsam in einem "Tatort" zu sehen: Die Ausnahmeschauspieler Christiane Paul und Axel Milberg.

Zuletzt schwächelte Deutschlands wichtigste Krimireihe. Unser Kritiker war kurz davor, nie mehr "Tatort" zu schauen. Die Kieler Folge "„Borowski und das Land zwischen den Meeren“ hat ihn umgestimmt.

Vorige Woche bekam ich an dieser Stelle einen Schrecken. Monatelang war ich bei jedem „Tatort“ eingeschlafen. Dann kam die großartige Berliner Folge „Meta“, aber der Kollege verriss den Film. Aber das ist ja das Schöne: Man kann den „Tatort“ gut oder schlecht finden.

Auch „Borowski und das Land zwischen den Meeren“ polarisierte, aber langweilig wie ein Großteil der letzten „Tatort“-Ausgaben war er nie. Viel Wert auf Logik legte Regisseur Sven Bohse mit seinen Co-Autoren nicht. Manches in der Kieler Folge, in der Klaus Borowski (Axel Milberg) erstmals an der Nordsee ermittelte, war zu bedeutungsschwanger. Und die Liebelei zwischen dem Kommissar und der geheimnisvollen Inselfrau Famke Oejen (Christiane Paul) glich einer Altherrenfantasie.

Aber das ist alles egal. Die Geschichte um einen Mord in der Badewanne und eine alte Sage von einer untergegangenen Insel war eine intensive Milieustudie mit Mystery-Elementen und atmosphärisch dichten Bildern. Manchmal sah der Krimi aus, als hätte US-Altmeister David Lynch Urlaub an der Nordsee gemacht. Zudem kann ein Film mit Milberg und Paul einfach nicht schlecht sein.

Nach diesen beiden Wochenenden bin ich wieder „Tatort“-Fan. Mal sehen, was der Kollege meint.

"Borowski und das Land zwischen den Meeren" gibt es in der ARD-Mediathek.