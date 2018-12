Münchner "Tatort: Wir kriegen euch alle": So werden Opfer zu Tätern

Der 80. "Tatort aus München mit Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec war kein normaler "Tatort". Der Krimi wurde bedächtig inszeniert und war doch blutig. Sehenswert, findet unsere Kritikerin.

Es ist schon eindrucksvoll, wie gerade die reduzierten, ruhigen Bilder diesen „Tatort“ aus München trugen und wie dadurch Platz für Empathie entstand. Das Szenenbild war stets auf das Wesentliche konzentriert.

Alles blieb sachlich und klar. Dann auch, wenn der kleine Jonathan in seinem Spielzelt liegt und sich in einer stillen Minute seiner smarten Puppe „Senta“ anvertraut: „Dann legt er sich zu mir, wenn Mama nicht da ist. Er fasst mich an, ich hasse das“. Eine bewusst gesetzte Pause folgt. Stille. Genug Zeit, um das Gehörte ankommen zu lassen. Ja, allein das reicht aus, um den Zuschauer nur erahnen zu lassen, was Opfer sexuellen Missbrauchs alles durchstehen müssen.

Wirklich deutlich wird es, als der vermeintliche Weihnachtsmann statt Geschenken eine besonders blutige Bescherung hinterlässt. Hasko (Leonard Carow), der nach Jahren sexuellen Missbrauchs, Rache üben will. Die Drehbuchautoren Michael Proehl, Michael Comtesse und Regisseur Sven Bohse bewiesen mit ihrem „Tatort“ Mut zur Reduktion - und das bei dem sensiblen Thema Kindesmissbrauch, dem sich die Ermittler ungewohnt distanziert näherten.

In "Wir kriegen euch alle" ging es um weit mehr als die banale Frage nach dem Mörder. Ein bedächtiger „Tatort“, der die Fassade des kaltblütigen Mörders nach und nach bröckeln ließ und zeigte, wie Opfer zu überzeugten Tätern werden können.