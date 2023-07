Kursänderung nach 18 Staffeln: Heidi Klum will bei GNTM nun auch Männer casten

Von: Elena Rothammer

Nur kurz nach dem „Germany‘s Next Topmodel“-Finale kündigt Heidi Klum schon die nächste Staffel der Castingshow an – und diese bringt eine sensationelle Neuerung mit sich: Erstmals werden auch Männer gecastet!

Los Angeles - Erst vor und einem Monat kürte Heidi Klum (50) im „Germany‘s Next Topmodel“-Finale Vivien Blotzki (22) zur Siegerin. In den vergangenen Jahren betonte die Model-Mama selbst immer wieder, wie wichtig die Diversität bei GNTM sei. Inzwischen castet sie unter anderem auch Curvy- und Best-Ager-Models. Die nächste Staffel wird wohl sogar noch abwechslungsreicher: Erstmals sollen Männer mit von der Partie sein!

Heidi Klum castet in Instagram-Video direkt das erste Male-Model für GNTM

Obwohl eine ehemalige GNTM-Kandidatin eben erst Heidi Klums Show zerrissen hat, ist kein Ende des Formats in Sicht. Stattdessen kündigte die 50-Jährige auf Instagram nun die 19. Staffel mit einer riesigen Veränderung an. Unter dem Motto „GNTM für alle“ lädt sie dieses Mal auch Männer zum Casting ein. In einem Clip zeigte sie auch schon ihren ersten Kandidaten.

In dem Instagram-Video ist Heidi Klum im Flugzeug zu sehen und war wohl ganz angetan von dem Flugbegleiter. „Ich weiß nicht, ob Sie schon gesehen haben, dass ich eine Sendung habe, die heißt ‚Germany‘s Next Topmodel‘“, sprach sie ihn an und lud ihn direkt dazu ein:. „Ich mache das dieses Jahr erstmals mit [Männern] – und ich würde Sie gerne casten.“ Der Steward ließ sich gar nicht lange bitten und sagte direkt zu. Das erste Male-Model in der GNTM-Geschichte steht damit fest.

Heidi Klums TV-Erfahrungen Das Model ist ein Tausendsassa. Neben dem Modeln ist Klum nicht nur Moderatorin von „Germany‘s Next Topmodel“, sondern auch in der Designer-Show „Making the Cut“ auf Amazon. Darüber hinaus ist sie Jurymitglied beim amerikanischen Pendant zu „Das Supertalent“ namens „America‘s Got Talent“. Schauspielerfahrung hat Heidi Klum überdies. Klum wirkte beispielsweise in Gastrollen in den Serien „Sex and the City“, „Desperate Housewives“ und „How I Met Your Mother“ oder dem Film „Ocean‘s 8“ mit.

Wird auch Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz bei GNTM dabei sein?

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower wissen, ob auch Heidi Klums Gatte Tom Kaulitz (33) bei GNTM mitmachen wird. Dieser antwortete prompt: „Ich werde der Juror für die Male-Models sein.“ Wie ernst das gemeint war, ist allerdings fraglich. Die Fans von „Germany‘s Next Topmodel“ dürfen jedenfalls gespannt sein – auch wenn sie sich noch etwas gedulden müssen. „Es wird nächstes Jahr ausgestrahlt, aber wir machen das schon dieses Jahr“, erzählte Heidi.

Abgesehen davon wird es von der GNTM-Chefin demnächst noch etwas ganz anderes zu sehen geben. Heidi Klum hat eine Gastrolle bei „Die Bergretter“ und teilte sogar schon erste Fotos von ihrem Dreh. Verwendete Quellen: Instagram / heidiklum