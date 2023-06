Landwirtschaft neu gedacht: Benedikt Bösel über die Serie „Farm Rebellion“

Von: Josefin Schröder

Teilen

Benedikt Bösel in „Farm Rebellion“ © 2021 The Walt Disney Company

Die Doku-Serie „Farm Rebellion“ ist ab heute bei Disney+ zu sehen und zeigt, wie nachhaltige Landwirtschaft funktionieren kann. Wie das genau aussieht, darüber spricht Landwirt Benedikt Bösel im Interview.

Auf dem Hof „Gut und Bösel“ in Brandenburg erprobt Bösel mithilfe eines weltweiten Netzwerks regenerative Methoden für ein gesundes Ökosystem. Die Serie basiert auf einer Idee von Doris Dörrie, Regie führten Pauline Roenneberg, Martin Tischner und Christian Cull.

Wie wurden Sie vom Banker zum Bauer?

Als klar wurde, dass der Hof meiner Eltern später mal meine Verantwortung werden sollte, war ich 22 und fand die Vorstellung, Öko-Ackerbau in Ost-Brandenburg zu machen, nicht so sexy. Mit der Finanzkrise 2007 wurde mir klar, dass Investmentbanking aber nicht mein Weg ist. Ich habe dann zunächst Agrarökonomie studiert und mich danach einige Jahre mit Start-ups aus dem Umwelt- und Agrartechnologie-Bereich beschäftigt. Durch diese Zeit wurde mir immer klarer, vor welchen Herausforderungen die Landwirtschaft steht und vor allem, dass diese Herausforderungen zuhause in Brandenburg bereits Realität sind.

2016 haben Sie den Hof in Alt Madlitz übernommen und sofort umgekrempelt?

Von der Technologie kommend war mein erster Impuls, aus Madlitz eine Art Showcase für moderne, technologiebasierte Landwirtschaft der Zukunft zu machen. Dann wurde mir klar, dass die Zukunft der Landwirtschaft der gesunde Boden und gesunde Ökosysteme sind und mir all die Technologie erst mal nicht weiterhelfen würde. Ich habe dann weltweit nach alternativen Systemen für die Landwirtschaft gesucht. Systeme, die auf den Aufbau von Bodengesundheit und Ökosystemen ausgerichtet sind. So habe ich die Vordenker und Vordenkerinnen gefunden, die mit den Methoden der regenerativen Landwirtschaft unglaublich erfolgreich waren. Da war klar, was zu tun ist. Um zu starten, habe ich dann meine Aktien und mein Auto verkauft, um die ersten Kühe zu kaufen und Bäume pflanzen zu können.

Der Titel „Farm Rebellion“ klingt nach Revolution. Was machen Sie bei „Gut & Bösel“ anders?

Am Ende des Tages machen wir nichts Neues. Wir versuchen, Landwirtschaft wie früher zu betreiben, teilweise mit indigenem Wissen. Einfach gesagt: Wir haben in den letzten 50 Jahren fast alle Systeme voneinander getrennt: Forst, Wald, Landwirtschaft, Acker und Tiere. Jetzt versuchen wir, alles wieder zusammenzufügen. Zum Beispiel, die Bäume und Tiere in den Ackerbau zu integrieren, sodass wir mehrere Ernten auf der gleichen Fläche im gleichen Jahr haben.

Was will „Farm Rebellion“ den Zuschauern vermitteln?

eine Hoffnung ist, dass die Serie die Menschen begeistert, für die Landwirtschaft gewinnt und die Arbeit der Landwirte mehr wertgeschätzt wird. Ich hoffe, dass Zuschauer verstehen, wie sehr die Frage der Landnutzung mit der Klimakrise und dem Artensterben zusammenhängt. Und: Die Landwirte sind nicht die, die es verbockt haben. (Josefin Schröder)

Zur Person Benedikt Bösel (38) arbeitete zehn Jahre als Investmentbanker. Nach dem Master in Agrarökonomie übernahm er den elterlichen Hof in Alt Madlitz, wo er mit seiner Freundin und zwei Kindern lebt. Für sein neues Betriebskonzept wurde er 2022 zum „Landwirt des Jahres“ gekürt. jos