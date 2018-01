Ludwigshafen-"Tatort" am Sonntag: Letzter Einsatz und der lange Arm der Mafia

Beim den Ludwigshafener "Tatort"-Kommissaren steht am Sonntagabend ein Abschied an: Mario Kopper geht.

Rockertyp, längere Haare, fährt schicke italienische Oldtimer, Musiker, Sinn für die mediterrane Lebensart. Andreas Hoppe hat als Kommissar Mario Kopper mit italienischen Wurzeln 21 Jahre und 57 Filme lang den Ludwigshafener „Tatort“ an der Seite von Ulrike Folkerts als Lena Odenthal mitgeprägt. Nun läuft die letzte Folge mit ihm, der Episodentitel umfasst nur ein Wort: „Kopper“.

Worum geht es in Koppers letzten Einsatz?

Es wird extrem persönlich: Kopper trifft seinen Jugendfreund Sandro (Michele Cuciuffo, Ensemblemitglied am Residenztheater München) wieder. Als sie bei einigen Gläsern Schnaps in einer Bar ihr Wiedersehen feiern, betritt ein junger Mann den Laden und bedroht Sandro. Kopper greift zur Waffe. Sandro gesteht, dass er in extremer Bedrängnis sei und Koppers Hilfe brauche. Als Steuerberater sei er ins Visier des sizilianischen Mafiazweigs Stidda (Stern) geraten und benötige Zeugenschutz. Was ist dran an der Geschichte? Wie gut kennt man seine alten Freunde wirklich? Kopper weiß nicht, was er tun soll.

Was ist die Hintergrundgeschichte?

Patrick Brunkens Drehbuch erzählt von den Verbindungen der organisierten Kriminalität, die von der süditalienischen Insel in die rheinland-pfälzische Industriestadt reichen. Da geht es um das Geschäft mit Giftmüll um EU-Subventionsbetrug, und um ein Restaurant, in dem die Fäden aus Wirtschaft, Politik und kriminellem Milieu zusammenlaufen.

Ein weiterer Handlungsstrang handelt vom Tod eines Kronzeugen der Mafia, der im Gefängnis Suizid begeht – womöglich, weil er dazu genötigt wurde, bevor er die Namen der Bosse nennen kann.

Was ist das Besondere an dem Film?

Regisseur Roland Suso Richter („Dresden“, „Der Tunnel“, „Mogadischu“) ist Spezialist für Spannung und die herrscht hier, wo Koppers Bewegungsräume unausweichlich enger werden. Ungewöhnlich für einen „Tatort“ sind die Rückblenden in die Kindheit der Protagonisten – sehr hübsch im gelbstichigen Retrolook alter Super-8-Filme.

Wie geht es in Ludwigshafen weiter?

Nach der gemeinsamen Entscheidung des Senders SWR und von Hoppe über das Aus für Kopper bleibt Odenthal im Amt, möglicherweise spielt Fallanalytikerin Johanna Stern (Lisa Bitter) künftig eine größere Rolle.

