Lea aus Kassel ist bei „Sing meinen Song“ auf Vox zu sehen

Von: Johannes Rützel

„Wie ein Rausch“, so beschreibt Sängerin Lea, wie sie sich bei der Fernseh-Show „Sing meinen Song“ fühlt, wenn andere Stars ihre Lieder singen.

Kassel – Am Dienstag, 25. April, startet die zehnte Staffel von „Sing meinen Song“. Mit dabei ist auch wieder Lea, die in Kassel geboren und aufgewachsen ist. Ihr neues Album „Bülowstraße“ erscheint am 5. Mai.

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie sich einen ganzen Abend ihre eigenen Lieder anhören?

Lea: Das kann ich nur schwer in Worte fassen. Es ist so besonders und bewegend. Dieses Gefühl bekomme ich nirgendwo anders. Menschen, die schon große Karrieren hinter sich haben, singen mein Lied und haben sich da teilweise wochenlang mit beschäftigt und die Musik umgestaltet. Das ist wie ein Rausch, den ganzen Abend lang.

Vor drei Jahren waren Sie schon mal bei „Sing meinen Song“ zu sehen. Wie haben sich Ihr Musikstil und die Themen ihrer Lieder seitdem verändert?

Ich bin mit meiner Musik gewachsen und habe in den drei Jahren viel dazu gelernt, musikalisch, aber auch im Songwriting, und habe mich einfach weiterentwickelt. Mit jedem Song habe ich etwas dazugelernt. Ich habe während der Pandemie leider relativ wenige Konzerte spielen können und war dafür umso mehr im Studio.

Wie bereiten Sie sich darauf vor, den Song eines anderen Künstlers zu singen? Was steht dabei für Sie im Fokus?

Ich habe Riesenrespekt davor. Vielleicht bin auch Bewunderer oder Fan der Person oder ihrer Musik. Damit ist viel Aufregung und Nervosität verbunden. Mir geht es immer darum: Wie kann ich den Song eines anderen Menschen so umgestalten, dass er zu einem Lea-Song wird? Jegliche Musikrichtungen ausprobieren zu können, das finde ich spannend. Aber ich hoffe natürlich auch sehr, dass es der oder dem anderen gefällt.

Heimspiel mit großen Gefühlen: Lea genoss sichtlich ihren Auftritt auf dem Kasseler Messegelände. (Archivbild) © Andreas Fischer

Lea aus Kassel bei „Sing meinen Song“ im Fernsehen: Wunschpartner steht fest

Auf wen freuen Sie sich am meisten? Und auf wessen Interpretationen sind Sie besonders gespannt?

Alle Künstler dieses Jahr bewundere ich menschlich und künstlerisch. Gerade auch Clueso, den ich früher schon immer gehört habe, wenn ich in den Kasseler Bergen mit dem Fahrrad gefahren bin oder mit Freunden in der Goetheanlage war. „Barfuß“ und „Kein Zentimeter“, das waren die Songs meiner Kasseler Jugend. Mit Clueso auf der Couch zu sitzen, seinen Song zu singen und seine Version von mir zu hören ist für mich sehr besonders.

Haben Sie einen Wunschpartner für das Duett?

Das konnte ich mir mit vielen Leuten vorstellen. Mit Steff (Anm.: Stefanie Kloß) könnte es richtig cool sein zu singen oder auch mit Montez. Den kannte ich vor der Show nicht persönlich, aber seine Musik mag ich total.

Wann spielen Sie mal wieder in Kassel?

Leider ist aktuell nichts geplant, aber drumherum: Gießen und Höxter zum Beispiel. Ich liebe es aber in Kassel zu spielen. 2022 an den Messehallen den Song „Sommer“ über meine Jugend in Kassel zu singen, das hat sich so angefühlt, als wäre ich wieder die Lea, die nachmittags nach der Schule mit den Freunden zum See gefahren ist und an Wochenenden auf Hauspartys war.

Zur Person Lea (30) ist in Kassel geboren und machte an der Jacob-Grimm-Schule Abitur. „Kassel ist meine Heimat und wird immer meine Heimat sein“, sagt die Wahlberlinerin. Sie ist regelmäßig zu Besuch. Handy und Laptop lässt sie dann liegen, isst im Sommer gerne Himbeeren im Garten und sitzt abends am Lagerfeuer, erzählt sie. Ihr neues Album „Bülowstraße“ erscheint am 5. Mai, darin versetzt sich Lea in eine junge Berlinerin, deren Geschichte sie erzählt.

