Sender bestätigt spektakuläres TV-Comeback von Lena Meyer-Landrut

Nach drei Jahren „Pause“ wird Sängerin Lena Meyer-Landrut nächstes Jahr wieder auf dem Coach-Stuhl von „The Voice Kids“ sitzen. Das bestätigte Sat.1 am Freitag - und kündigte weitere Neuigkeiten an.

München - Lena Meyer-Landrut kommt zurück zu „The Voice Kids“. Wie Sat.1 am Freitag mitteilte, wird die 27-Jährige nächstes Jahr wieder auf dem Coach-Stuhl sitzen.

Erstmals dabei sind Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß und die als The BossHoss bekannten Musiker Alec Völkel und Sasha Vollmer. Titelverteidiger Mark Forster ist zum fünften Mal mit von der Partie.

In der Castingshow für Kinder gibt es 2019 außerdem zum ersten Mal vier Coach-Teams sowie zwei Frauen-Teams. Moderiert wird die Musikshow von Thore Schölermann, erstmals steht Melissa Khalaj als Co-Moderatorin an seiner Seite.

Lena Meyer-Landrut zurück bei „The Voice Kids“: Mark Forster lässt sich nicht einschüchtern

„Ich freue mich so sehr, wieder als Coach zurück bei „The Voice Kids“ zu sein“, zitiert der Sender Lena Meyer-Landrut. „Es ist an der Zeit, mal wieder zu zeigen, wer im Chefsessel sitzt. Mommy is back!“, so die ESC-Gewinnerin von 2010.

Mark Forster zeigt sich dadurch wenig beeindruckt: „Offensichtlich reichen ja zwei Teams nicht aus, um Team Mark Konkurrenz zu machen. Deswegen hetzt mir Sat.1 auch noch einen zusätzlichen Coach und die zwei Cowboys auf den Hals. Ich kann nur sagen: Niedlicher Versuch.“

Lena Meyer-Landrut zurück bei „The Voice Kids“: Vorfreude bei den Fans

Die Vorfreude bei den Fans der ehemaligen ESC-Gewinnerin ist groß. Viele haben sich nach der Ankündigung von Sat.1 in den sozialen Netzwerk positiv geäußert.

Irgendwie kann man ja sagen das tvk 3 Jahre Pause gemacht hat weil ohne @Lenas_view war es einfach nicht das wahre‍♀️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/QtSvT4HH6l — Alina (@lenas_alina) 26. Oktober 2018

Für ganz andere Schlagzeilen sorgte die Sängerin in den letzten Tagen. Schuld sind einige Instagram-Bilder.

