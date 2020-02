„Let‘s Dance“: Geht das zu weit? Pocher mit drastischer Äußerung Richtung Wendler - freizügige Laura erntet Kritik

Oliver Pocher am Freitag bei „Let‘s Dance“.

„Let‘s Dance“: Oliver Pocher und Michael Wendler lieferten sich einen Schlagabtausch. Eine extrem freizügige Laura Müller erntete Kritik.

Die neue Staffel von „Let‘s Dance“ auf RTL* ist in vollem Gange.

Laura Müller kam eine Runde weiter, musste sich aber auch Kritik anhören.

Es gab außerdem einen verbalen Schlagabtausch zwischen Schlagerstar Michael Wendler, dessen Partnerin Laura Müller* mittanzt, und seinem Intimfeind Oliver Pocher.

Update vom 29. Februar 2020: Bald steigt der große Showdown zischen Michael Wendler und Oliver Pocher. Bei „Let‘s Dance“ am Freitag gab es schon einmal einen Vorgeschmack, wie es aussieht, wenn sich die beiden beharken. Comedian Pocher kündigte dabei lauthals an: "Nichts ist abgesprochen und es gibt nicht nur beim'Tatort' Tote.“ Eine drastische Äußerung. Geht das zu weit?

Und, nochmal Pocher, der auf der gegenüberliegenden Publikumsseite von Wendler saß: „Wegen Corona haben wir beide eine Seite genommen, aber in der Sendung knallt‘s dann richtig.“

Woraufhin Wendler, der seine Freundin Laura Müller aus dem Publikum unterstützte, antwortete: "Ich glaube, dass Oliver sich wundern wird."

Peinlich: Als Wendler nach Pochers Tatort-Kommentar das Publikum fragt „Wollt ihr das sehen?“, gibt es nur sehr spärlichen Applaus.

Laura Müller zu freizügig? Kritik vom Juror von „Let‘s Dance“

Wendlers Freundin Müller - mehrfach im Playboy zu sehen - erntete wegen ihres Auftritts im extrem freizügigen Outfit nicht nur Lob.

+ Tanzshow "Let's Dance": Laura Müller zeigt sich freizügig. © dpa / Rolf Vennenbernd

"Sie müssen sich davon lösen, zu sagen, ich will nur posen, ich will nur irgendwo gut aussehen. Scheißegal, ob Sie gut aussehen, Sie müssen gut tanzen“, kritisierte Juror Joachim Llambi. Trotzdem kam sie eine Runde weiter. Ex-Fußball-Nationalspielerin Steffi Jones ist dagegen raus.

„Let‘s Dance“: Michael Wendler gefriert nach Eklat das Lächeln in Live-Show - nun droht er Pocher

Update vom 28. Februar 2020: Am Freitagabend tritt Michael Wendlers Freundin Laura wieder bei „Let‘s Dance“ auf. Vor der Sendung hat der Playboy neue Fotos von Laura Müllers Shooting veröffentlicht, nachdem die 19-Jährige bereits das Cover der Februar-Ausgabe des Männermagazins zierte.

Update vom 23. Februar 2020: OliverPocher und Michael Wendler treten im TV bei RTL gegeneinander an - und das zur Prime Time. Oliver Pochers Frau Amira schilderte nun welche schlimmen Folgen der Wendler-Streit für sie und ihren Sohn hat. Außerdem scheint sich langsam auch Shitstorm zusammenzubrauen.

Das Dekolleté von Victoria Swarovski wurde zum Tuschelthema der ersten Folge.

Update vom 22. Februar 2020: Spitzt sich die Lage zwischen Schlagersänger Michael Wendler und Comedian Oliver Pocher langsam zu? Nach der bitteren Spitze für Michael Wendler in der Live-Show von RTL schlägt der 47-Jährige nun zurück. Der Schlagersänger bezeichnete die ständigen Anspielungen des Comedian als „Kindergarten“-Aktion.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur warnte der 47-Jährige sogar Oliver Pocher. „Ich bin ein Typ, der dann irgendwann auch sagt: „Jetzt reicht's!“ Es gibt Momente, wenn meine Familie oder meine Freundin hereingezogen wird, dann suche ich auch eine Konfrontation. Ich gucke mir das jetzt noch ein Weilchen an, aber er hat sich ganz schön eingeschossen“, verdeutlicht Michael Wendler.

Bereits im Vorfeld machte der 47-Jährige klar, welcher Druck auf seiner Freundin Laura Müller laste. Demnach habe sich die 19-Jährige die Unterstützung ihres Freundes gewünscht. „Was das hier für meine Freundin alles hätte zerstören können, wenn das negativ ausgegangen wäre, das weiß ich nicht.“ Demnach habe die Situation der letzten Wochen der 19-Jährige enorm zugesetzt.

„Sie hatte wahnsinnige Angst, dass sie ausgebuht wird. Das kann man sich gar nicht vorstellen“, verdeutlichte der Schlagersänger.

Inzwischen hat sich auch Til Schweiger im Wendler-Pocher-Hick-Hack zu Wort gemeldet.

Video: Geht Oliver Pocher mit der Wendler-Parodie zu weit?

Das Show-Aus von Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova schockiert TV-Zuschauer der RTL-Show „Let‘s Dance“. Die mehrfache Siegerin vergießt auf der Bühne bittere Tränen.

RTL: Zum Finale der ersten „Let‘s Dance“-Folge wird es bitter für Michael Wendler

Ursprungsmeldung vom 21. Februar 2020: Köln - Der Abend hätte so schön sein können für Michael Wendler. Seine Partnerin Laura Müller hatte ihren ersten großen Auftritt* in der RTL-Show „Let‘s Dance“. Er saß dabei im Publikum und applaudierte ihr. Doch dann leistete sich RTL noch eine „Majestätsbeleidigung“ ganz am Ende der Show.

Als eigentlich alles schon vorbei war, seine Laura ihren Wunsch-Tanzpartner bekommen* hatte, da wurde Komiker Chris Tall auf der Leinwand eingeblendet. Er durfte in der Live-Show seine eigene RTL-Sendung „Darf er das?“ ankündigen, die im Anschluss lief. Doch dann der Wendler-Schock: Neben Chris Tall stand Promi-Gast Oliver Pocher. Und der ließ sich die große Chance nicht entgehen. Dreist fragte er in die Kamera, ob denn Michael Wendler auch im Publikum sitze. RTL blendete den Schlagerstar sofort auch ein - dessen Lächeln regelrecht gefror. Wendler zeigte keine Regung, sein Gesichtsausdruck weiter starr lächelnd. Jetzt keine Schwäche zeigen!

Anzeige wegen Beleidigung und Urheberrechtsverletzung ist raus #LetsDance pic.twitter.com/XNMJvKeWRC — Let‘s Dance (@RTL_LetsDance) February 21, 2020

„Let‘s Dance“-Moderatoren streuen weiter Salz in die Wendler-Wunde

Dann setzte das „Let‘s Dance“-Team noch einen drauf - und streute munter Salz in die Wendler-Wunde. Moderator Daniel Hartwich ragte scheinheilig: „Hat der Pocher was mit dem Wendler am Laufen?“, woraufhin seine Co-Moderatorin Victoria Swarovski entgegnete: „Ja, weiß auch nicht...“ Dann funkte Juror Joachim Llambi dazwischen: „Egal!“ Eine Anspielung auf einen gleichnamigen Hit des Schlagersängers. Ein Ausschnitt aus dem protzigen Musikvideo wird oft für Spott genutzt. Und „Egal“ stand auch auf Pochers Shirt!

Schon seit einiger Zeit herrscht Krieg zwischen Pocher und Wendler, weil der Comedian sich schamlos über die Beziehung von Wendler mit der deutlich jüngeren Laura Müller lustig macht. Einen Höhepunkt erlebte der Zwist nach dem berühmten „Schatziiiii“-Video, in dem Laura ihrem Michael angeblich völlig überraschend einen SUV schenkte. Sofort wurde das Instagram-Video von Pocher parodiert, woraufhin der Wendler die Nerven verlor und Pocher sogar anzeigte*.

RTL-Zuschauer und Wendler-Fans empört: Ging „Let‘s Dance“ hier zu weit?

Und nun diese Verhöhnung vor einem Millionenpublikum live auf RTL! Einige Zuschauer ärgern sich über das Verhalten des Senders und finden es respektlos, dass Pocher diese Bühne geschenkt wurde. „Warum lässt man den Pocher nochmal zu Wort kommen. Das gehörte da absolut nicht hin. Lasst den Wendler sein, wie er ist, aber öffentlich lächerlich machen und dann die Kamera auf den Wendler zeigen, finde ich diskriminierend und nicht in Ordnung“, empörte sich beispielsweise eine „Let‘s Dance“-Zuschauerin auf Twitter.

Andere amüsierten sich köstlich über die Szene. „Wendler hat Pocher mit seinem Blick direkt zweimal getötet“, schrieb ein anderer RTL-Zuschauer. Für viele war es ganz klar die Szene des Abends.

Hahahhahahaha ich kann nicht mehr Pocher und dann der Blick vom Wendler #LetsDance — Switching_P (@Switching_P) February 21, 2020

Pocher legt in Chris Talls RTL-Sendung weiter gegen den Wendler nach

Wer bei RTL dran blieb, der erlebte, wie Oliver Pocher bei Chris Tall noch weiter nachlegte. Nicht er habe mit dem Ärger angefangen, tatsächlich habe Michael Wendler doch mit seinen Videos alles selbst begonnen. Das sei „Cyber-Mobbing“. Er habe uns, gemeint ist wohl das ganze Land, zuerst damit gemobbt. Sowieso profitiere der Schlagersänger doch von der ganzen Aufmerksamkeit, die ihm Pocher nun beschere. Auch finanziell, so die freche These des Comedians.

Auch abseits des Pocher-Wendler-Streits hat Michael Wendler übrigens Stress*: Am Flughafen wurde er rausgezogen und kontrolliert - jetzt hegt er einen Verdacht.

mag

Oliver Pocher und Michael Wendler sollen ihren Beef in einer RTL-Live-Show austragen. Bei „Stern TV“ sind die gegnerischen Parteien aber schon aufeinandergetroffen.