Nach „Magic Moment“ – „Let‘s Dance“-Liebling Anna-Ermakova braucht längere Pause

Von: Sarah Isele

Nach einer nervenaufreibenden Woche, in der „Let‘s Dance“-Favorit Anna Ermakova ihren „Magic Moment“ vortanzen muss, braucht sie eine längere Auszeit als gewöhnlich:

Bei der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ gilt sie als Favoritin, da sie nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Jury mit jedem Tanz aufs neue verzaubert: Anna Ermakova. Die 23-Jährige legt jede Woche zusammen mit Tanzpartner Valentin Lusin eine heiße Sohle auf das Fernseh-Parkett. Nach der neunten Entscheidungsshow braucht Anna Ermakova erstmal eine längere Pause. MANNHEIM24 weiß, warum:

Show Let's Dance Sender RTL Erstausstrahlung 2006 Aktuelle Staffel 16

„Magic Moment“ bei „Let‘s Dance“: Anna Ermakova berührt mit Tanz

Die neunte Entscheidungsshow von „Let‘s Dance“ bringt mit dem Titel „Magic Moments“ nicht nur die Kandidaten an die Grenzen. Auch die Tanzpartner, die Zuschauer und die Jury sind von den Interpretationen der „Magic Moments“ der Kandidaten zu Tränen gerührt. Auch Anna Ermakova darf für ihren „Magic Moment“ ihre ausgewählte Musik und ihr persönliches Thema vortanzen.

In der Show am vergangenen Freitag räumt Anna Ermakova wieder die Punkte ab. Sogar der sonst so kühle Juror Jaochim Llambi ist von dem „Magic Moment“ der 23-Jährigen berührt. Da bekommt sogar der 58-Jährige feuchte Augen, als Anna Ermakova ihre nicht immer so leichte Kindheit als Tochter von Boris Becker als Tanz darstellt. Übrigens: Hier findest Du alle Sendetermine der 16. „Let‘s Dance“-Staffel.

„Magic Moment“ bei „Let‘s Dance“: „Begeistert von dir“

„Die Leute stehen während deiner Performance auf, weil sie begeistert sind von dir. Wir stehen hinterher auf, weil wir begeistert sind von dir. Du bist so eine Persönlichkeit, du hast es geschafft, in dieser Show, dich von deinen ganzen Altlasten, die du hast, im Hinblick auf alles, was geschrieben worden ist, so lösen zu können. Das ist das Wichtigste“, findet Joachim Llambi die Worte. Hier findest Du heraus, wer bei „Let‘s Dance“ raus und wer noch dabei ist.

Auch die restliche Jury, Motsi Mabuse und Jorge González, sind von Anna Ermakovas Freestyle zu „Behind Blue Eyes“ von The Who begeistert. Du bist für mich das perfekte Beispiel, um zu verstehen, dass wir nicht unsere Geschichte sind. Wir sind nicht das, was Leute von uns denken. Du bist eine ganz tolle Frau und ich freue mich, dass wir dich jetzt kennenlernen dürfen“, erklärt Motsi unter Tränen.

Anna Ermakova durch „Magic Moments“ ausgelaugt: Längere Pause als sonst

Direkt nach ihrem Tanz ist Anna Ermakova selbst zu Tränen gerührt und nimmt die Worte der Jury aufmerksam in sich auf. In einem Instagram-Post lässt sie ihre Fans tiefer in ihre Gefühlswelt blicken: „Ich werde diese magische Nacht nie vergessen. Ich hatte große Angst und war nervös, mich emotional zu öffnen.“ Die letzte Woche hatte sie emotional einiges gekostet, daher startet sie erst Montagnachmittag wieder ins Training.

Auch in der kommenden Show, der zehnten Entscheidungsshow, müssen die verbleibenden Paare jeweils zwei Tänze präsentieren. Nach Auftritten der Kandidaten zu Melodien aus Film und Fernsehen stehen Trio-Tänze an. Dabei wird jedes bereits bestehende Paar von einem weiteren Profi unterstützt. Zur Enttäuschung der Fans wird es bei den Trio-Tänzen bei „Let‘s Dance“ keinen Lusin-Ermakova Dreier geben. (rah)