Neues TV-Experiment mit Martin Rütter - es geht um süße Tiere

Fälle für die neue „RTL“-Sendung? Martin Rütter nimmt sich demnächst dem Hundenachwuchs an.

Martin Rütter kommt mit einem neuen Format ins Fernsehen. Die Hauptrollen übernehmen dabei acht Welpen. Vielleicht wächst ja der eine oder andere neue TV-Star heran...

Köln/München - Martin Rütter hat ein neues TV-Zuhause. Der mit seiner Vox-Sendung „Der Hundeprofi“ bekannt gewordene Tierexperte startet am 5. Mai mit einem neuen Format auf RTL. Unter dem Titel „Martin Rütter - die Welpen kommen“ dreht sich in vier Folgen, die jeweils sonntags um 19.05 Uhr ausgestrahlt werden, alles um die kleinen Vierbeiner.

In der Dokutainment-Sendung begleitet das Team um Rütter acht Familien in den ersten sechs Monaten nach der Aufnahme eines Welpen und hilft wo immer es geht. Einige der Teilnehmer an diesem TV-Experiment haben bereits Erfahrung mit Hunden, für andere ist es eine Premiere. Gerade bei letzteren dürfte interessant werden, inwieweit der Familienzuwachs den Haushalt auf den Kopf stellt. Da könnten die Rütter-Tipps Gold wert sein.

+ Der Mann, dem die Hunde vertrauen: Martin Rütter startet nun auch bei „RTL“ durch. © dpa/Jörg Carstensen

RTL: Von erster Begegnung bis zum ersten Mal allein zu Hause für den Hund

Die Zuschauer können verfolgen, wie die erste Begegnung zwischen Familie und Hund abläuft, wie das Tier stubenrein wird und wie es die Grundkommandos verinnerlicht. Und als Höhepunkt folgt das erste Mal allein zu Hause für den Vierbeiner.

Bei den acht Hunden handelt es sich um unterschiedlichste Rassen. So werden ein Labrador-, ein Golden-Retriever- oder ein Beagle-Welpe zu kleinen TV-Stars. Wer es Herrchen und Frauchen wohl besonders schwer macht?

„Die Welpen kommen“ folgt bei „RTL“ auf „Vermisst“

Die Sendung war bereits im August 2018 angekündigt worden, allerdings hatte sich bislang offenbar kein passender Sendeplatz gefunden. Nun folgt Rütter auf Sandra Eckardt, die aktuell am Sonntagabend in „Vermisst“ lange getrennte Freunde und Familien wieder zusammenführt.

