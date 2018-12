Masters of Dance: Pro Sieben zeigt endlich mal eine gute Castingshow

Eine Mischung aus Conchita, Shirley Bassey und Diana Ross: So präsentierte sich Antony Franz aus Kassel bei "Masters of Dance"

Das war eine doppelt gelungene Premiere: Die erste Folge der neuen Castingshow "Masters of Dance" auf Pro Sieben war spannend. Und auch der Kasseler Kandidat Antony Franz war richtig gut.

Eine Mischung aus Conchita, Shirley Bassey und Diana Ross, so beschrieb Dirk Heidemann, Juror der Pro-Sieben-Show „Masters of Dance“, den Auftritt von Antony Franz am Donnerstag. Damit wird der aus Kassel stammende Tänzer vermutlich gut leben können, er hat es in die nächste Runde des Casting-Formats geschafft.

Es geht für ihn in der Dance-Company von Vartan Bassil weiter. Nach seinem Auftritt hatte Antony Franz die Wahl, weil alle vier Dance-Master, wie die Choreografen in der Sendung genannt werden, ihn nach dem Tanz zum Song „One Kiss“ von Dua Lipa und Calvin Harris in ihren Teams haben wollten.

So begeistert wie bei ihm war die Jury zwar nicht immer, aber eben doch recht oft – zurecht: Denn auch wenn der Sender die Tänzer als „Talente“ bezeichnet, sind doch viele von ihnen längst Profis, die bereits seit ihrer Kindheit trainieren und mit Tanz ihren Lebensunterhalt verdienen.

Profis braucht es auch auf den beiden Bühnen, denn die Tänzer, die anders als beim RTL-Format „Let's Dance“ ganz ohne nicht tanzen könnende Prominente auskommen dürfen, bekommen von Pro Sieben eine große Bühne: Hauptsendezeit, über zweieinhalb Stunden Programm. Sie überzeugen allein durch ihre Leistung.

Es ist beachtlich, dass man beim Privatsender das Potenzial erkennt, das im Tanz steckt: Emotionen, Show, körperliche Höchstleistungen in den unterschiedlichen Stilen und im direkten Vergleich. Das ist spannend. Und wäre noch aufregender, wenn die Kameraführung nicht so hektisch um die spektakulärste Nahaufnahme bemüht wäre. Denn das geht zulasten der Choreografie.

Auch bei den Juroren geht man neue Wege: Bis auf Nikeata Thompson sind sie keine Fernsehgesichter. Sie sind alle Tanzprofis, die ausflippen, wenn sie eine gute Darbietung sehen. Dass ihre Kommentare nicht so glattgebügelt sind wie die der Jurys anderer Casting-Sendungen, tut dem Format gut und macht „Masters of Dance“ obendrein spannend. Toll, dass die Fernsehmacher doch noch anspruchsvollere Ideen haben als mit Luke Mockridge fangen zu spielen.