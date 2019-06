Willie-Tanner-Darsteller aus „Alf“ tot - Todesursache ist bekannt

Jeder kannte seine größte Rolle: Max Wright spielte Willie Tanner in der US-Kultserie „Alf“. Jetzt ist der Schauspieler mit 75 Jahren gestorben.

New York - Die Filmfamilie Tanner ist um ein Mitglied ärmer. Wie verschiedene Medien berichten, ist Max Wright, der in der US-Kultserie „Alf“ das Familienoberhaupt Willie Tanner spielte, gestorben. Im Alter von 75 Jahren verlor er den Kampf gegen den Krebs, an dem er 1995 erkrankt war.

Von 1986 bis 1990 flimmerte Wright als Willie Tanner über die Bildschirme und sorgte im Verbund mit dem Alien Alf in der gleichnamigen TV-Serie für zahlreiche Lacher. Die Familie Tanner nahm dabei den Außerirdischen Alf auf, nachdem dieser mit seinem Raumschiff eine Bruchlandung durchs Garagendach hingelegt hatte.

„Alf“-Star Max Wright ist tot - er spielte den Familienvater Willie Tanner

In den USA war Wright außerdem als Bühnenschauspieler unterwegs, was er ursprünglich auch gelernt hatte. Für seine Darbietung im Broadway-Stück „Ivanov“ war er 1998 für einen Tony-Award nominiert. Auch in den Serien „Friends“, „Cheers“ oder „Stephen King the Stand“ spielte der 1943 geborene Schauspieler mit. Seinen letzten Fernsehauftritt hatte er 2005 im Fernsehfilm „Back to Norm“.

Der große Erfolg blieb nach seiner Rolle als Willie Tanner in „Alf“ jedoch aus. Laut der Bild soll 2001 sogar ein Video von ihm aufgetaucht sein, in dem er Drogen konsumiert. Außerdem sei er zweimal wegen Alkohols am Steuer festgenommen worden.

Laut dem US-Boulevardmedium TMZ starb Wright in seinem Haus in Hermosa Beach in Kalifornien. Er hinterlässt zwei Kinder. Seine Frau Linda, die er 1965 heiratete, starb 2017 ebenfalls an Krebs. Nach dem Tod seiner Ehefrau lernte er einen deutschen Krankenpfleger kennen, mit dem er bis zu seinem Tod in einer Beziehung lebte.

Video: Trauer um „Alf“-Star: Max Wright ist tot

Vor kurzem starb außerdem ein Star aus der US-Serie „CSI: Miami“ im Alter von nur 44 Jahren. Dabei machten die Gerichtsmediziner erschütternde Entdeckungen. Auch ein Star aus der bekannten Serie „Eine schrecklich nette Familie“ ist kürzlich verstorben. Er litt seit Längerem an mehreren, schweren Krankheiten.