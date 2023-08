Mehr Luxus, mehr Drama

Von: Josefin Schröder

Teilen

Die Immobilien-Maklerinnen Chelsea Lazkani (links) und Christine Quinn in der Netflix-Show „Selling Sunset“. © Cr. Mitchell Haaseth/Netflix/2022

NETFLIX Prunk-Immobilie gesucht: Makler-Shows boomen

Sie spielen in Paris, in Los Angeles, in den Hamptons – überall da, wo sich die Reichen und Schönen aufhalten. Mit „Million Dollar Beach House“, „Buying Beverly Hills“ oder „Selling Sunset“. bietet Netflix eine ganze Reihe an Makler-Shows. Hier sucht niemand Drei-Zimmer-Küche-Bad. Es geht um millionenschwere Villen in Bestlage inklusive Infinity-Pool, Heimkino, Tennisplatz, Basketballfeld und eigener Tiefgarage. Luxus pur. Zu teuer? Gibt es nicht.

Da wirkt das deutsche Pendant – die 2016 eingestellte Vox-Sendung „Mieten, kaufen, wohnen“ – viel zu normal, zu bodenständig, unglamourös. Netflix hat das Potenzial der Immobilien-Makler für Nobelhäuser bereits 2019 erkannt. In „Selling Sunset“ (Produzent: Adam DiVello), was quasi die Mutter der Makler-Shows ist, buhlt seit sechs Staffeln eine Gruppe äußerst attraktiver Maklerinnen um reiche Kunden. Zuschauer konnten beobachten, wie mit jeder weiteren Staffel die Absätze der durchgestylten Ladys höher und die Deals größer wurden. Das Drama und die Konkurrenz innerhalb der Gruppe stiegen exponentiell dazu an. Die Reality-Serie begleitet die Maklerinnen von Hausbesichtigungen zu Dinnerpartys. Dabei gibt es immer wieder genug Stoff für Streit: Wer hat wen nicht zur Hochzeit eingeladen und wer ist mit dem Chef zusammen? Kurzum: Es geht um Freundschaften, Beziehungen und nebenbei um Traumvillen. Dieses Konzept verfolgt auch die französische Serie „L’agence“ – allerdings in umgekehrter Reihenfolge und mit weniger Tratsch und Drama. Die gezeigten Anwesen sind erfrischend abwechslungsreich und die Makler – eine siebenköpfige Familie aus Paris – weniger extravagant, dafür sehr sympathisch.

Aber wieso sind diese Sendungen so erfolgreich? Warum schaltet man so gerne ein, wenn wohlhabende Interessenten den x-ten begehbaren Kleiderschrank in einer der Top-Adressen von Los Angeles oder Paris bewundern? Alles daran ist so exklusiv und für Normalverdiener fern von jeglicher Realität. Vielleicht liegt genau darin das Geheimnis. Für die Dauer der Sendung erhalten Zuschauer einen Einblick in eine sonst fremde, unerreichbare Welt. Es sieht zwar aus wie im Film, ist aber echt – zumindest geben das die Shows vor. Hier suchen echte Millionäre eine neue Bleibe. Was zählt, sind aber nicht Energiekosten, Heizung oder Schallschutz, sondern ob der Weinkeller auch von der Küche zugänglich ist und der Pool eine Gegenschwimmanlage hat.

Irgendwann meint man zu wissen, wie die Superreichen wohnen wollen und was es braucht, um ein 35-Millionen-Dollar-Haus zu verkaufen. Netflix bietet mit den Serien eine gekonnte Mischung aus Eskapismus und leichter Unterhaltung. Raus aus dem Alltag, rein in die Hollywood-Hills – das war noch nie so einfach.