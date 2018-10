TV-Eklat bei "The Taste": Frank Rosin beschimpft Roland Trettl als A***loch

Wüste Beschimpfung bei "The Taste": Wie konnte es so weit kommen, dass Frank Rosin Roland Trettl sogar als Arschloch bezeichnete?

In der zweiten Folge der Koch-Show "The Taste" bei Sat.1 kommt es zum Eklat zwischen den Juroren. Plötzlich beschimpft Frank Rosin Roland Trettl als Arschloch.

München - Ist das das Ende der "Bromance" zwischen den "The Taste"-Juroren Roland Trettl (47) und Frank Rosin (52)? Wienordbuzz.de* berichtet, gerietenin der zweiten Folge der sechsten Staffel der Sat.1 Koch-Show die beiden Star-Köche heftig aneinander. Doch wie konnte es so weit kommen, dass Frank Rosin Roland Trettl sogar als Arschloch beschimpfte?

Sat.1 Koch-Show "The Taste": Wie kam es zu den wilden Beschimpfungen zwischen Frank Rosin und Roland Trettl?

+ Die "The Taste"- Coaches: Frank Rosin, Cornelia Poletto, Roland Trettl und Alexander Herrmann (v.l.n.r.) © pa/obs/SAT.1/Arne Weychardt Er ist der Grund, warum sich die beiden Star-Köche entzweiten: Fritz ist 31 Jahre alt, Veranstaltungskaufmann aus Würzburg und Kandidat bei der Sat.1 Koch-Show "The Taste". Bei der Bewertung seines Casting-Löffels kam es zwischen Roland Trettl und Frank Rosin zu einer gepfefferten verbalen Auseinandersetzung.

Sat.1 Koch-Show "The Taste": So gibt Roland Trettl Frank Rosin Konter

+ Frank Rosin schießt scharf gegen Kollegen Roland Trettl © pa/obs/© SAT.1 Roland Trettl und Frank Rosin lieferten sich ein hitziges Wortgefecht, in dessen Verlauf Frank Rosin Roland Trettl sogar als "kulinarisches Arschloch" bezeichnete. Darauf konterte der gebürtige Südtiroler: "Solange Du dabei bist, werde ich immer die Nummer zwei sein unter den Ärschen hier drin."

Sat.1 Koch-Show "The Taste": Frank Rosin muss das letzte Wort haben

+ Roland Trettl lässt die Beschimpfungen von Frank Rosin nicht auf sich sitzen © pa/obs/SAT.1/Arne Weychardt

Doch Frank Rosin musste - wie schon so oft in der Sat.1 Koch-Show "The Taste" - das letzte Wort haben. Kurzerhand verlieh er sich selbst einen Titel der etwas ungewöhnlichen Art:

"Ja, da sage ich immer: Lieber der König der Ärsche, als der Arsch unter den Königen!".

Sat.1 Koch-Show "The Taste": Wird Kandidat Fritz es mit seinem Löffel in eines der Teams schaffen?

+ 2The taste": Mittwochs, 20.15 Uhr, Sat.1 © pa/obs/© SAT.1/Bene Mueller

Ob sich Kandidat Fritz sich trotz des Hahnenkampfes zwischen den beiden Star-Köchen mit seinem gebratenen Loup de mer auf Linsen, gebratenem Rosenkohl, Bratkartoffel-Creme und frischem Portulak trotzdem in eines der "The Taste"-Teams kochen konnte?Das wird sich am Mittwoch, 17. Oktober, um 20.15 Uhr auf Sat.1 zeigen.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant:

Kandidatin Miriam aus Oldenburg möchtein dieser Staffel von "The Taste" nicht nur den Sieg in die Huntestadt holen, sondern auch zeigen, dass Grünkohl durchaus gesellschaftsfähig ist.

Wer ist eigentlich der heiße Barkeeper bei First Dates auf Vox - und ist er noch Single?

Fernsehkoch Nelson Müller wurde vor kurzem bei einem schweren Autounfall mit seinem Porsche in Essen verletzt.