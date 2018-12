Nach Tod von Malle-Jens: Ex-Freundin Jennifer Matthias blickt zurück - „Nervlich hart an der Grenze“

Jennifer Matthias blickt auf ihr Jahr zurück. Der Tod ihres Ex-Freunds scheint die 32-Jährige an ihre Grenzen gebracht zu haben.

Nach dem Tod von Jens Büchner blickt nun seine Ex-Freundin Jennifer Matthias zurück. Ihr Jahr war „nervlich hart an der Grenze“.

Update vom 27. Dezember 2018: Die Nachricht kam wohl für alle überraschend: Kult-Auswanderer Jens Büchner verstarb im November überraschend an Lungenkrebs. Obwohl sich Ex-Freundin Jennifer Matthias und der Sänger trotz ihres gemeinsamen Sohns Leon in den letzten Jahren des Öfteren öffentlich vor der VOX-Kamera zankten, zeigt die Boutique-Besitzerin nun ein weiteres Mal ihre verletzliche Seite.

In einem kurzen Weihnachts-Statement äußerte sich die 32-Jährige nun zu der vergangenen Zeit. Demnach sei ihr zurückliegendes turbulentes Jahr „nervlich hart an der Grenze“. In dem Facebook-Post bedankt sich Jennifer Matthias besonders für die Unterstützung der Fans, auch wenn sie sich seit dem Tod von dem Kult-Sänger zurückgezogen habe. Für die kommende Zukunft hat sich die hübsche Blondine vorgenommen: „Wir schauen nach vorn.“

Bereits im November verdeutlichte Jennifer Matthias, wie nah ihr die Erkrankung ihres Ex-Freundes tatsächlich ging. In einem emotionalen Statement sprach „Jenny Delüx“ damals Klartext über den Gesundheitszustand von Jens Büchner.

Auch Daniela Büchner, Witwe des „Goodbye-Deutschland“-Stars, äußerte sich an Weihnachten. Sie gedenkt ihrer großen Liebe mit herzzereißenden Worten.

Jennifer Matthias: Hat die Ex von Malle-Jens kein Glück in der Liebe?

Update vom 24. Oktober 2018: „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Jenny Matthias (31) wollte mit Jens Büchner auf der Insel Mallorca ihr großes Glück finden. 2010 wanderte sie mit Malle-Jens aus. Nach drei Jahren folgte die Trennung. Der gemeinsame Sohn Leon (8) wohnt bei ihr. Auch ihre neue Beziehung zu Ralf Stein, einem DJ, scheiterte. „So schnell kommt mir kein Mann mehr ins Haus“, sagt Jenny Matthias gegenüber „Goodbye Deutschland“-Sender Vox.

Die alleinerziehende Mama muss ihr Leben jetzt neu ordnen. Eine Rückkehr nach Deutschland schließt die Mallorca-Auswanderin allerdings komplett aus, wie die 31-Jährige gegenüber dem Sender betont. Auch wenn es dort für sie als Single leichter wäre, einen neuen Partner zu finden. „Gerade was die Männersuche oder das Kennenlernen angeht, ist es in Deutschland einfacher. Da hast du mehr Möglichkeiten, mal hierhin und dahin zu gucken“, meint die „Goodbye Deutschland“-Darstellerin.

Trotzdem will Jenny Matthias mit ihrem Sohn Leon auf Mallorca bleiben. „Ich habe mir hier über Jahre etwas aufgebaut, Leon hat sich hier gut integriert und ich fühle mich superwohl", erklärt sie gegenüber Vox. Ihre eigene Boutique Jenny Delüx in Cala Millor (Mallorca) ist noch bis Anfang November geöffnet. Dann schließt die Ex von Malle-Jens den Laden über den Winter und möchte sich auf die nächste Saison vorbereiten.

„Goodbye Deutschland“: Jenny Matthias hat sich getrennt - danach platzt ihr der Kragen

Die News vom 2. September 2018:

Jennifer Matthias Ex-Freundin von „Malle“-Jens, durchlebte vor kurzem erneut eine Trennung. Auf Facebook rechtfertigte sie jetzt ihre Entscheidung, keine Details zu verraten.

Mallorca - Es schien das ganz große Glück zu sein, bis alles zerbrach. Jennifer Matthias, Ex-Freundin von „Malle“-Jens, hat erneut eine Trennung durchlebt. Da die Gerüchteküche daraufhin brodelte, platzte der 30-Jährigen nun kurzerhand der Kragen.

Sie waren einst so glücklich: Acht Monate lang waren Jennifer Matthias und Ralf Stein ein Paar. Der DJ verließ seine Heimat Berlin und wanderte nach Mallorca aus, um sich ein gemeinsames Leben mit seiner Jenny und deren Sohn Leon aufzubauen. Doch dann gab die Unternehmerin in einer Folge plötzlich die Trennung bekannt, wie der Express berichtet. Kurz darauf brodelte wie üblich die Gerüchteküche - und das ließ die Ex von „Malle“-Jens, mit dem sie einen achtjährigen Sohn hat, nicht auf sich sitzen.

Auf Facebook äußert sich Jennifer zu jeglichen Gerüchten

Auf Facebook schrieb die Mutter nun, dass sie „kurz und knapp ein paar Worte dazu sagen (möchte), bevor es noch mehr Bemerkungen hagelt“. Nach der Trennung war Jenny gemeinsam mit ihrem Sohn für kurze Zeit bei einer Mitarbeiterin untergekommen. In ihrem Facebook-Post erklärte sie, dass sie allgemein aber weiterhin in ihrem Haus wohnen werden. „Mein Sohn Leon und ich wohnen und bleiben weiterhin im Haus. Wir waren nur 2-3 Tage bei Elke. Ralf und ich gehen ganz normal miteinander um.“

Details darüber, warum die Beziehung letztendlich gescheitert ist, möchte sie aber weiterhin von der Öffentlichkeit fernhalten. Dazu sagt sie: „Ich finde das gehört sich nicht und keiner muss Rechenschaft ablegen. Auch wenn ich dabei riskiere, dass viele ein falsches Bild von mir bekommen und behaupten, ich würde die Männer wie Unterhosen wechseln und mein Kind vernachlässigen.“

Allgemein versichert Jenny ihren Fans, dass es ihr und ihrem Sohn gut gehe und sie ihren „Weg gehen“. Sie sei auch nur ein Mensch, der irgendwann mal sein Glück finden möchte. Und wer könnte ihr das verübeln?

