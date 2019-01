Netflix: Achtung, mehr als 30 Filme und Serien fliegen raus - Jetzt letzte Chance!

Oft merken Netflix-Nutzer erst zu spät, dass Filme und Serien aus dem Programm genommen wurden. Eine neue App schafft nun Abhilfe. Welche Inhalte in den kommenden Tagen auslaufen.

Update vom 29. Januar 2019: Netflix-User merken oft erst zu spät, dass Serien und Filme aus dem Programm genommen wurden. Zwar gibt es einen Monat vor Ende einer Lizenz einen kleinen Hinweis auf der jeweiligen Seite des Inhalts, doch eine Übersicht fehlt bislang. Mithilfe einer neuen App, die sogar kostenlos ist, können Nutzer sich nun anzeigen lassen, welche Angebote bis zu welchem Datum verfügbar sind. Das berichtet chip.de. Die App namens "WhatsOnFlix?" ist für iOS und Android verfügbar und zeigt außerdem, welche Neuheiten demnächst bei dem Video-on-Demand-Anbieter anlaufen werden.

Diese Filme und Serien fliegen demnächst bei Netflix raus

Demnach fliegen in den nächsten Tagen bei Netflix folgende Titel aus dem Programm:

Am 31. Januar:

Blutsbande

Im Zeichen des Bösen

Minority Report

A Faster Horse

Grease

Die Frau des Zeitreisenden

Arne Dahl: Misterioso

Komm schon! (Staffel 1)

Sun Belt Express

Pocahontas

Per Anhalter durch die Galaxis

Game Face

I Am Your Father

Lockere Geschäfte

The Lucky One

Hauptsache Beverly Hills

Zu scharf, um wahr zu sein

Männerherzen

Rock of Ages

Anchorman - Die Legende kehrt zurück

Alarmstufe: Rot 2

Turbulenzen und andere Katastrophen

Inferno

Hija única

Peter Pan: Neue Abenteuer in Nimmerland

The Submarine Kid

Lift me up

Cut From a Different Cloth

Ashley Madison: Sex, Lies and Cyber Attacks

Am 1. Februar:

12 Years a Slave

American Hustle

Transcendence

Netflix testet, was Kunden nicht gefallen wird

Update am 17. Januar 2018: Vor einigen Tagen berichteten wir noch von der Anhebung der Abo-Preise in der USA, nun kommt die Bestätigung: Auch in Deutschland wird schon an der Preisschraube gedreht! Und zwar bereits jetzt! Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, testet der Streaming-Anbieter bereits deutlich höhere Monatsbeiträge für zwei seiner Abo-Modelle.

Die Basisversion bleibt davon unangetastet. Sie kostet weiterhin auch für Neukunden 7,99 Euro - den gleichen Preis zahlen auch Bestandskunden monatlich. Doch schon beim „Standard“-Abo gibt es höhere Abo-Preise. Hier kann man auf zwei Geräten und in HD-Qualität Serien und Filme streamen. Neukunden werden teilweise Preise von 10,99 Euro bis 12,99 Euro angeboten. Für die Premiumversion sind es zwischen 13,99 Euro bis 17,99 Euro.

Das Portal techbook.de schreibt, dass auch das Standardabo teilweise für 13,99 Euro angeboten wird. Das wären drei Euro mehr als bisher. Den extremsten Unterschied gibt es beim Premium-Abo, hier sollen es laut den Medienberichten bis zu vier Euro mehr sein als bisher.

Ein Netflix-Sprecher erklärt diese Preisschwankungen gegenüber den Stuttgarter Nachrichten so: „Wir testen leicht unterschiedliche Preiskategorien, um besser zu verstehen, wie die Verbraucher Netflix aufnehmen. Nicht jeder wird diesen Test sehen und wir werden möglicherweise niemals die spezifischen Preispunkte dieses Tests anbieten.“

Schreck für Kunden: Netflix will Abo-Preise erhöhen - auch in Deutschland?

Meldung vom 15. Januar 2019: Netflix-Abonnenten schauen derzeit mit Spannung auf die Vereinigten Staaten. Und in diesem Fall nicht etwa, weil der Streaming-Gigant dort ein neues Mega-Projekt auf die Beine stellt. Schenkt man einem Medienbericht aus den USA Glauben, plant das Unternehmen vielmehr, seine Abo-Preise zu erhöhen.

Statt 7,99 Dollar für das Basis-, 10,99 Dollar für das Standard- und 13,99 Dollar für das Premium-Paket müssen sich US-amerikanische Serien-Junkies ihre Kundschaft künftig offenbar 8,99 Dollar, 12,99 Dollar oder 15,99 Dollar kosten lassen. Neu-User sind von der Änderung mit sofortiger Wirkung betroffen, für Bestandskunden sollen die Gebühren innerhalb von drei Monaten angehoben werden, wie variety.com berichtet.

Neues Preis-Modell bald auch für deutsche Netflix-Kunden?

Zunächst soll das neue Preis-Modell lediglich in den USA gelten. Doch auch Serien-Fans aus der Bundesrepublik dürften die Kunde mit Sorge aufnehmen. In der Vergangenheit wurden Kostenerhöhungen in den USA zumeist recht rasch auf den Rest der Welt ausgeweitet. Neue Preis-Modelle wurden zuletzt in den Jahren 2015 und 2017 eingeführt.

Derzeit zahlen Netflix-User in der Bundesrepublik für ihre Abos 7,99 Euro, 10,99 Euro und 13,99 Euro. Laut des Medienberichts dürften sich die Preise auch für deutsche Nutzer noch in diesem Jahr erhöhen. Der Streaming-Gigant hat sich zu den Spekulationen über seine neue Preispolitik bislang noch nicht geäußert.

Bei deutschen Netflix-Kunden dürfte die Nachricht von der bevorstehenden Kostenerhöhung gewiss für wenig Begeisterung sorgen. Zuletzt waren viele Nutzer aus einem ganz anderen Grund verärgert.

