Urlaub dank Netflix: Diese Filme zeigen die schönsten Orte Europas

Wegen des Coronavirus können viele Menschen nicht verreisen. Auf Urlaubsgefühle müssen Netflix-Nutzer dank folgender Filme aber trotzdem nicht verzichten.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind Reisen aktuell kaum möglich.

sind aktuell kaum möglich. Viele Flüge werden gestrichen und unzählige Länder sprechen Einreiseverbote aus.

Eindrücke von möglichen Urlaubszielen können Sie aber auch von der Couch aus sammeln.

Ihr Urlaub fällt dieses Jahr flach? Mit diesem Problem sind Sie definitiv nicht alleine. Das Coronavirus* wirft aktuell unzählige Reisepläne über den Haufen. Wann in der weltweiten Tourismus-Branche wieder Normalität einkehrt, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Dank Netflix können Sie allerdings schon einmal Ideen für die nächste Reise nach der Pandemie sammeln. Dafür brauchen Sie nur einen Account, denn der Streamingdienst bietet mehrere Filme an, die Europa von der schönsten Seite zeigen.

Hier sind fünf Beispiele, bei denen Urlaubs-Feeling aufkommt:

Frankreich genießen mit "Midnight in Paris"

Paris zählt gilt als beliebtes Touristen-Ziel. Wer dieses Jahr keine Gelegenheit hat, die Stadt zu besuchen, kann sie in dem Woody-Allen-Film "Midnight in Paris" in aller seiner Pracht genießen.

In der Dramedy besucht der Drehbuchautor Gil (Owen Wilson) zusammen mit seiner Verlobten die Hauptstadt Frankreichs. Nach und nach beginnt er sich in die Metropole zu verlieben, bis er sich urplötzlich im Paris der 20er-Jahre wiederfindet.

Eine Reise quer durch Italien mit "Briefe an Julia"

Oder hatten Sie diese Jahr eine Reise nach Italien geplant? Kein Problem, denn auch hier kann Netflix* weiterhelfen. In der Romanze "Briefe an Julia" findet die Journalistin Sophie (Amanda Seyfried) in Verona einen alten Brief, in dem die Verfasserin eine unerfüllte Liebe beklagt. Sie beschließt daraufhin, der Besitzerin zu antworten, die sie kurz darauf persönlich trifft, um sich mit ihr gemeinsam auf die Suche nach ihrem Schwarm zu begeben.

Auf nach Spanien mit "Vicky Cristina Barcelona"

Ebenfalls beliebt bei Touristen: die spanische Stadt Barcelona. In Woody Allens Film "Vicky Cristina Barcelona" verschlägt es die Freundinnen Vicky (Rebecca Hall) und Cristina (Scarlett Johansson) ebenfalls in die katalanische Metropole, wo sie auf den Maler Juan Antonio Gonzalo (Javier Bardem) treffen. Der Sommerurlaub entwickelt sich aber nach und nach zum Albtraum, als Juan mit beiden Frauen ein Verhältnis beginnt.

Singend durch Griechenland mit "Mamma Mia!"

Die Komödie "Mamma Mia!" spielt zwar nicht auf einer realen griechischen Insel, doch die Kulisse ist eindeutig von beliebten Urlaubszielen wie Mykonos oder Satorin inspiriert. Wer eine Griechenland-Reise plant, ist mit dem Musikfilm also gut beraten.

Und auch die Besetzung ist es wert, sich die Komödie auf Netflix vorzumerken. Darin tritt Meryl Streep als Donna Sheridan auf, die niemals in Erfahrung brachte, wer der Vater ihrer 20-jährigen Tochter Sophie (Amanda Seyfried) ist. Die junge Frau versucht schließlich auf eigene Faust herauszufinden, welcher von drei möglichen Kandidaten ihr zweiter Elternteil ist.

Nachts nach Portugal mit "Nachtzug nach Lissabon"

Faszinierende Aufnahmen der portugiesischen Hauptstadt Lissabon können Netflix-Abonnenten im Drama "Nachtzug nach Lissabon" bestaunen. Der Film handelt von Gymnasiallehrer Raimund Gregorius (Jeremy Irons), der spontan nach Portugal reist, um mehr über die Vergangenheit eines mysteriösen Buch-Autors herauszufinden.

