Neu auf Netflix im Juni 2020: Die Film- und Serien-Highlights

Als Netflix die Film- und Serien-Neuheiten für Mai 2020* vorstellte, gab es jede Menge Kritik: Die geplanten Veröffentlichungen hätten viele Abonnenten nicht im Geringsten interessiert. Mehrere YouTube-Kommentatoren drohten sogar an, ihr Abo zu kündigen, falls der Streamingdienst so weitermacht wie bisher.

Ob die Beschwerden in Bezug auf den Juni 2020 anhalten? Nein, tatsächlich äußern sich viele Abonnenten sogar sehr positiv über die geplanten Inhalte. So schreibt ein YouTube-Nutzer beispielsweise: "Diesen Monat, liebe Netflix-Mitarbeiter, hätten wir im April sehr nötig gehabt."

Eine weitere Person lobt den Streamingdienst: "Das sieht doch mal endlich nochmal nach einem guten Monat aus. Sehr schön Netflix, ich bin begeistert." Wir verraten, über welche Inhalte die Abonnenten sich im Juni 2020 freuen dürfen:

Das sind die Netflix-Highlights im Juni 2020

Der Monat startet mit der 4. und letzten Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht"*, die bereits am 5. Juni online geht. Netflix beendet in den kommenden Wochen aber noch eine zweite Serie: Auch die letzte Staffel von "Dark"* erscheint sehr bald, nämlich am 27. Juni. Wer schwarzen Humor liebt, der darf sich hingegen auf die 4. Staffel von "Rick & Morty"* freuen, die am 17. Juni zur Verfügung steht.

Mit der Komödie "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga"* bietet der Streamingdienst den ESC-Fans am 26. Juni ein Ersatzprogramm für die in diesem Jahr ausgefallene Show an. Oder möchten Sie lieber ein romantisches Drama sehen? Dann dürfen Sie sich auf "A Star is Born" mit Lady Gaga freuen. Der hochgelobte Film erscheint am 7. Juni.

Netflix im Juni 2020: Alle Film- und Serien-Highlights im Überblick

Datum Filme und Serien 1. Juni "Gotham" (Serie, 5. Staffel)

(Serie, 5. Staffel) "Keeping Up with the Kardashians" (Serie, 1. und 2. Staffel)

(Serie, 1. und 2. Staffel) "The Real Housewives of Beverly Hills, New York und Atlanta" (Serie)

(Serie) "Chappie" (Action, SciFi)

(Action, SciFi) "Planet der Affen: Survival" (Action, SciFi)

(Action, SciFi) "Paranormal Activity: Die Gezeichneten" (Horror) 5. Juni "Tote Mädchen lügen nicht" (Serie, 4. Staffel)

(Serie, 4. Staffel) "Queer Eye" (Serie, 5. Staffel) 7. Juni "A Star is Born" (Drama) 9. Juni "New Girl" (Serie, 7. Staffel) 12. Juni "Da 5 Bloods" (Drama) 14. Juni "Marcella" (Serie, 3. Staffel)

(Serie, 3. Staffel) "The Blacklist" (Serie, 7. Staffel) 16. Juni "Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub" (Kinderfilm) 17. Juni "Rick & Morty" (Serie, 4. Staffel) 19. Juni "The Sinner: Jamie" (Serie) 20. Juni "Modern Family" (Serie, 10. Staffel) 26. Juni "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" (Komödie) 27. Juni "Dark" (Serie, 3. Staffel) 29. Juni "Loro - Die Verführten" (Drama)

