Wann startet Staffel 3 von „New Amsterdam“ auf Netflix?

Das Warten hat ein Ende: Endlich sehen Sie die zweite Staffel „New Amsterdam“ auch bei Netflix. Aber wann kommt Staffel 3?

Die beliebte Krankenhausserie „New Amsterdam“ wurde erstmals 2018 beim US-Sender NBC ausgestrahlt. Ein Jahr später feierte die erste Staffel im deutschen Fernsehen Premiere. 2021 sicherte sich schließlich der Online-Streamingdienst Netflix die Rechte für die beliebte Serie mit Ryan Eggold als Dr. Max Goodwin und Freema Agyeman als Dr. Helen Sharpe.

Im Juli 2022 folgte dann neu auf Netflix die zweite Staffel von „New Amsterdam“. Wie lange müssen Netflix-Abonnenten und Abonnentinnen auf die dritte Staffel warten? Wo man Staffel 3 von „New Amsterdam“ jetzt schon sehen kann, lesen Sie im Folgenden.

Worum geht es in der beliebten Krankenhausserie „New Amsterdam“, die derzeit bei Netflix zu sehen ist?

In „New Amsterdam“ steht Dr. Max Goodwin, dargestellt von Ryan Eggold, als neuer medizinischer Leiter des New Yorker Krankenhauses New Amsterdam Hospital vor einer großen Herausforderung. Denn das Krankenhaus ist unterfinanziert und veraltet. Dr. Max Goodwin muss sich unter anderem gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Wehr setzen, um die Modernisierung durchzusetzen.

Seit Juli 2022 können Sie Ryan Eggold als Dr. Max Goodwin und Freema Agyeman als Dr. Helen Sharpe in der zweiten Staffel der Krankenhausserie „New Amsterdam" auf Netflix sehen. Wann kommt die dritte Staffel zum beliebten Streamingdienst?

Wann startet Staffel 3 von „New Amsterdam“ bei Netflix?

Bislang hat Netflix noch nicht bekannt gegeben, wann die dritte Staffel von „New Amsterdam“ verfügbar sein wird. Zwischen der ersten und der zweiten Staffel auf Netflix lag ein Jahr. Aber normalerweise werden die Abstände von einzelnen Staffeln bei Lizenzserien immer kürzer. Es könnte daher durchaus sein, dass die dritte Staffel von „New Amsterdam“ schon Ende 2022 oder Anfang 2023 bei Netflix erscheint.

Wo kann man die dritte Staffel „New Amsterdam“ jetzt schon streamen?

Wollen Sie nicht so lange warten, bis weitere Staffeln von „New Amsterdam“ auf Netflix erscheinen? Dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten, doch noch in den Genuss von Staffel 3 und gegebenenfalls Staffel 4 der beliebten Krankenhausserie zu kommen.

Statt Netflix – Hier sehen Sie die dritte Staffel „New Amsterdam“:

RTL+: Der Online-Streamingdienst von RTL bietet die ersten vier Staffeln von „New Amsterdam“ an. Sie haben die Wahl zwischen der Originalsprache Englisch oder der deutschen Synchronisation.

Der Online-Streamingdienst von RTL bietet die ersten vier Staffeln von „New Amsterdam“ an. Sie haben die Wahl zwischen der Originalsprache Englisch oder der deutschen Synchronisation. Amazon Prime Video: Auch der Online-Versandriese zeigt alle bislang erschienenen vier Staffeln von „New Amsterdam“. Im Gegensatz zu RTL+ ist allerdings nur die erste Staffel im Amazon Prime-Abo verfügbar. Wer die restlichen Staffeln „New Amsterdam“ auf Amazon Prime Video streamen will, muss extra zahlen. Außerdem gibt es nur die erste Staffel in deutscher Synchronisation, Staffel 2-4 von „New Amsterdam“ können Sie auf Amazon Prime Video nur in der englischen Originalfassung anschauen. Welcher Streamingdienst ist besser – Amazon Prime Video oder Netflix?

Auch der Online-Versandriese zeigt alle bislang erschienenen vier Staffeln von „New Amsterdam“. Im Gegensatz zu RTL+ ist allerdings nur die erste Staffel im Amazon Prime-Abo verfügbar. Wer die restlichen Staffeln „New Amsterdam“ auf Amazon Prime Video streamen will, muss extra zahlen. Außerdem gibt es nur die erste Staffel in deutscher Synchronisation, Staffel 2-4 von „New Amsterdam“ können Sie auf Amazon Prime Video nur in der englischen Originalfassung anschauen. Welcher Streamingdienst ist besser – Amazon Prime Video oder Netflix? DVD/Blu-Ray: Wer weder RTL+ noch Amazon Prime Video abonnieren möchte, kann sich zumindest Staffel 1-3 von „New Amsterdam“ auf DVD oder Blu-ray kaufen.

Übrigens: Staffel 3 von „New Amsterdam“ hat erstmals lediglich 14 Folgen. Grund dafür ist die weltweite Coronapandemie, die die Dreharbeiten erheblich erschwert hat. (jn)

