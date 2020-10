Netflix: Adaption von Schauerroman „Rebecca“ jetzt verfügbar – schon Hitchcock verfilmte ihn

Netflix erweitert das Angebot um weitere Horror-Filme – passend zu Halloween. Seit dem 21. Oktober 2020 steht auch eine Neuverfilmung von „Rebecca“ zur Verfügung.

Allmählich starten die Halloween-Planungen und viele haben sich womöglich für einen gemütlichen Filmabend entschieden. In diesem Fall braucht es ein passendes Grusel-Kino, das Netflix in den nächsten Tagen nach und nach zur Verfügung stellt*. So erscheint am 22. Oktober 2020 beispielsweise der norwegische Schocker „Cadaver“. Am 28. Oktober geht es weiter mit „Nobody Sleeps in the Woods Tonight“ und zwei Tage später erscheinen mit „The Day of the Lord“ und „His House“ weitere Horror-Filme auf Netflix.

Wer jetzt schon Lust auf schaurige Produktionen hat, kommt aber ebenfalls auf seine Kosten: Seit dem 21. Oktober 2020 ist der Grusel-Thriller „Rebecca“ auf Netflix abrufbar.

Horror-Thriller „Rebecca“ auf Netflix: Darum geht es im Film

Der Titel kommt Ihnen bekannt vor? Das ist nicht allzu verwunderlich: Tatsächlich basiert „Rebecca“ auf dem gleichnamigen Schauerroman von Autorin Daphne Du Maurier. Die Buch-Vorlage hat bereits Alfred Hitchcock für seinen Film aus den 1940er-Jahren verwendet.

Darum geht es in dem Netflix-Thriller „Rebecca“: Während eines Aufenthalts in Monte Carlo beginnt eine junge Frau ein Verhältnis mit einem gutaussehenden Witwer. Obwohl sich die beiden noch nicht lange kennen, bekommt die Protagonisten einen Heiratsantrag von ihrem Verehrer. Sie nimmt an und zieht auf das riesige Anwesen Manderley, das ihrem Mann Maxim de Winter gehört. Dort angekommen, spricht Haushälterin Mrs. Danvers durchwegs von Maxims verstorbener Ehefrau. Die Vergleiche mit der ehemaligen Mrs. de Winter treiben die Protagonisten nach und nach in den Wahnsinn, bis sie schließlich der Vergangenheit ihres Mannes auf den Grund geht und ein schreckliches Geheimnis lüftet.

Lesen Sie auch: Netflix-Film mit Mega-Stars geplant: Leonardo DiCaprio, Ariana Grande und weitere Darsteller bestätigt.

Video: Trailer zum neuen Netflix-Film „Rebecca“

„Rebecca“ auf Netflix: Das sind die Hauptdarsteller des Horror-Thrillers

Die Hauptrollen als Mrs. und Mr. de Winter übernehmen Lily James („Cinderella“, „Stolz und Vorurteil und Zombies“) und Armie Hammer („The Social Network“). Keeley Hawes übernimmt außerdem die Rolle von Beatrice Lacy und Kristin Scott Thomas spielt die Haushälterin Mrs. Danvers. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Auch interessant: „The Umbrella Academy“ und „The Boys“: Asiaten-Klischees sorgen für Shitstorm im Netz.