„Sie weiß von dir“ auf Netflix: Erscheint eine 2. Staffel?

Netflix hat eine neue Mystery-Serie im Angebot: In „Sie weiß von dir“ sorgt eine Dreiecksbeziehung für Probleme. Wird es auch eine 2. Staffel geben?

Sie lieben Thriller und Mystery-Serien wie „Curon“*, „Equinox“ oder „Deine letzte Stunde“? Dann könnte Ihnen auch „Sie weiß von dir gefallen“ gefallen. Seit dem 17. Februar 2021 bietet Netflix sechs Folgen der düsteren Produktion an. In den Hauptrollen sind die drei Darsteller Simona Brown („The Night Manager“), Eve Hewson („Bridge of Spies – Der Unterhändler“) und Tom Bateman („Mord im Orient Express“) zu sehen.

Der ein oder andere Zuschauer mag sich nun fragen, ob es eine 2. Staffel geben wird oder nicht. Darauf gibt es derzeit keine eindeutige Antwort. Trotzdem deutet ein Detail darauf hin, dass die Fans besser nicht mit einer Fortsetzung rechnen sollten.

„Sie weiß von dir“: Die Handlung der neuen Netflix-Serie

Louise (Simona Brown) ist eine alleinerziehende Mutter, die sich eines Tages auf eine Affäre mit ihrem Boss David (Tom Bateman) einlässt. Anstatt in Auseinandersetzungen mit Davids Ehefrau Adele (Eve Hewson) verwickelt zu werden, freundet sie sich mit ihr an. Eine Entscheidung, die sie bald schon bereut: Louise erfährt immer mehr düstere Geheimnisse über das Paar – und bald schon ist nichts mehr so, wie es zunächst schien.

„Sie weiß von dir“: Erscheint noch eine 2. Staffel auf Netflix?

Derzeit hat sich Netflix noch nicht zu einer möglichen 2. Staffel von „Sie weiß vor dir“ geäußert. Das ist aber nicht sonderlich überraschend, denn die Produktion wird von dem Streamingdienst als Mini-Serie gekennzeichnet. Die Macher scheinen also von Vornherein keine weiteren Staffeln geplant zu haben. Nur in wenigen Ausnahmefällen werden Mini-Serien fortgesetzt. Fans von „Sie weiß von dir“ sollten sich aber keine allzu großen Hoffnungen machen.

Wer von der Geschichte trotzdem nicht genug kriegen kann, sollte sich den gleichnamigen Roman (werblicher Link) von Sarah Pinborough nicht entgehen lassen. Auch das Buch wurde niemals fortgesetzt, entsprechend haben die Serien-Macher keine Vorlage mehr für eine weitere Staffel. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

