Neue deutsche Serie „Tribes of Europa“: Kommt eine 2. Staffel auf Netflix?

Wird diese Serie das neue „Dark“? Netflix zeigt jetzt die 1. Staffel von „Tribes of Europa“. Alle bislang bekannten Details zur 2. Season finden Sie im Beitrag.

Am 19. Februar 2021 herrscht ein Kampf der Giganten: Amazon ist mit der neuen Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“* an den Start gegangen. Parallel dazu hat Netflix die 1. Staffel der deutschen Produktion „Tribes of Europa“ zur Verfügung gestellt. Welcher Streamingdienst mehr Zuschauer anlocken kann, werden wir aber wohl nie erfahren. Netflix und Amazon messen Klickzahlen nicht auf die gleiche Weise – und sie geben die Werte auch nicht zwangsläufig bekannt. Spannender dürfte ein Blick auf die Kritiken sein, die in den nächsten Tagen eintrudeln.

Schon im Vorfeld wurde „Tribes of Europa“ mit dem Netflix-Hit „Dark“ verglichen. Ob die neue deutsche Serie genauso erfolgreich wird, bleibt abzuwarten. „Dark“ kam auf insgesamt drei Staffeln. Zunächst stellt sich also die Frage, ob „Tribes of Europa“ überhaupt eine 2. Season bekommt.

„Tribes of Europa“: Die Handlung der neuen Netflix-Serie aus Deutschland

In einem postapokalyptischen Europa sind alle Länder in noch kleinere Mikrostaaten zerfallen. Einzelne Stämme wie die Crows oder die Atlantier bekriegen sich gegenseitig, Gesetze und Regeln gibt es kaum mehr. Inmitten des Chaos entdecken die drei Geschwister Liv (Henriette Confurius), Elja (David Ali Rashed) und Kiano (Emilio Sakraya) ein seltsames Artefakt, das ein abgestürzter Pilot bei sich trug. Was sie nicht ahnen konnten: Feindliche Stämme sind auf der Suche nach dem Gegenstand. Die Geschwister müssen deshalb fliehen und dabei ums Überleben kämpfen.

In weiteren Rollen sind die Schauspieler Melika Foroutan (Varvara), Ana Ularu (Grieta) und „Dark“-Star Oliver Masucci (Moses) zu sehen. Einen ersten Trailer hat der Streamingdienst bereits vor mehreren Wochen online gestellt.

Lesen Sie auch: Netflix im März 2021: Diese Filme und Serien erscheinen.

„Tribes of Europa“ auf Netflix: Wird es eine 2. Staffel geben?

Kurz nachdem neue Folgen einer Serie erschienen sind, äußert sich Netflix nur in seltenen Fällen zu weiteren Staffeln. Fans müssen sich meist einige Wochen gedulden, bis der Streamingdienst ein Statement zum Schicksal einer Produktion veröffentlicht. Das gilt auch für „Tribes of Europa“. Noch wurde das SciFi-Spektakel nicht verlängert. Zuschauer sollten frühestens in einem Monat nach dem Start der 1. Staffel mit Neuigkeiten rechnen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Auch interessant: „The Crew“ mit „King of Queens“-Star: Wird es eine 2. Staffel auf Netflix geben?

Ihre Meinung ist gefragt

Mehr erfahren: „Bridgerton“: Alles, was Sie zu dem beliebten Netflix-Hit wissen sollten.

Rubriklistenbild: © Gordon Timpen/Netflix