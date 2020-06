Netflix sticht Donald Trump aus: Rechte an „Space Force“ gesichert

Für eine neue Serie kauft Netflix die Rechte an der Marke „Space Force“. Für das US-Militär und US-Präsident Donald Trump ein herber Schlag.

Offenbach - Zuerst gab es Spott für die neuen Uniformen, dann wurde das Logo mit Star Treck verglichen: Die neue US-Militäreinheit „Space Force“ sorgt bereits seit Anfang des Jahres für viel Aufregung im Netz. Jetzt nimmt auch Netflix die neue Teilstreitkraft auf die Schippe: In der Satire-Serie „Space Force“ machen sich Schauspieler wie Steve Carrell und John Malkovich über Donald Trump und seine Militärpläne lustig. Bisher ist die erste Staffel mit insgesamt zehn Folgen auf der Streamingplattform veröffentlicht.

Trump dagegen scheint sein Vorhaben äußerst ernst zu meinen. Die neue Militäreinheit soll im Fall von Konflikten die US-amerikanischen Interessen im Weltraum schützen. Die Regierung rüstet sich damit vor allem gegen mögliche Angriffe durch satellitenzerstörende und ekektromagnetische Waffen, die im Weltall Einsatz finden. Noch dieses Jahr soll die Streitkraft arbeitsfähig sein, Soldaten werden bereits sorgfältig rekrutiert. Dass sich Netflix mit seiner neuen Serie über dieses militärische Vorhaben belustigt, dürfte eine Sache sein. Doch nun hat sich der Streamingdienst weltweit die Rechte an der Marke „Space Force“ gesichert – und das dürfte dem Präsidenten so gar nicht gefallen.

Die US-amerikanische Militäreinheit darf ihren Namen zwar dennoch behalten und ihren Einsatz wie geplant starten, doch im Bereich Merchandise steht die Regierung nun vor einem Problem. Indem Netflix die Rechte an der Marke – sowohl in den USA, also auch in vielen Teilen Europas – besitzt, sind sie alleinig dazu berechtigt, Artikel unter dem Namen „Space Force“ zu verkaufen. Dass das US-Militär dadurch in Schwierigkeiten gerät, scheint zunächst nicht einleuchtend. Doch tatsächlich war das Militär in der Vergangenheit in diesem Bereich sehr aktiv.

Mittels dem Verkauf von Merchandise-Produkten macht das US-amerikanische Militär einiges an Geld. Seien es bedruckte T-Shirts, Mützen und unterschiedlichste Accessoires wie Rücksäcke und Schlüsselanhänger: Der Bereich scheint eine große Einnahmequelle für das Militär zu sein. Dass diese nun Schwierigkeiten haben werden, Artikel unter dem Namen „Space Force“ zu verkaufen, dürfte somit ein herber Schlag für das Militär und insbesondere Trump sein, der ja bekanntermaßen ein Geschäftsmann durch und durch ist.

Laut einem Bericht von „Filmstarts“ hat sich Netflix bereits Anfang 2019 darum bemüht, die Rechte zu erwerben und war der Regierung damit um einiges voraus. Nun bleibt abzuwarten, ob Trump diesen Schachzug von Netflix unkommentiert hinnimmt, oder ob womöglich ein großer Konflikt zwischen dem Streamingdienst und der US-Regierung folgt.

