Neue Filme und Serien auf Netflix: Auf diese Highlights dürfen Sie sich im Dezember freuen

Die kommenden winterlichen Wochen eignen sich perfekt zum Streamen. Aus diesem Grund hat Netflix einige Highlights parat, die im Dezember erscheinen.

Netflix hat neue Inhalte für Dezember in einem Video vorgestellt.

Unter anderem erscheint die heiß ersehnte Fantasy-Serie "The Witcher".

Neben vielversprechenden Eigenproduktionen dürfen sich die Abonnenten aber auch auf Blockbuster wie "Ready Player One" von Regisseur Steven Spielberg freuen.

Der Winter steht bevor und die Zeit ist reif für Glühwein und Punsch auf Weihnachtsmärkten. Wer der klirrenden Kälte allerdings lieber aus dem Weg geht, kann es sich auch in den eigenen vier Wänden gemütlich machen. Dafür garantiert Netflix mit vielen neuen Inhalten, die im Laufe des Dezembers erscheinen. Der Streamingdienst setzt im kommenden Monat insbesondere auf vielversprechende Eigenproduktionen sämtlicher Genres.

Das erwartet die Netflix-Abonnenten im Dezember 2019

Wie auch in den Monaten zuvor hat Netflix die Dezember-Highlights in einem Ankündigungsvideo vorgestellt. Vielversprechende Eigenproduktionen sind unter anderem der Action-Thriller "6 Underground" mit "Deadpool"-Star Ryan Reynolds, das Drama "Marriage Story" mit Scarlett Johansson ("Avengers"-Filme) und Adam Driver ("Star Wars"-Filme) sowie das biografische Drama "Die zwei Päpste" mit Schauspieler Anthony Hopkins.

Serien-Fans werden ebenfalls nicht enttäuscht, denn so erscheint im Dezember beispielsweise die 2. Staffel von "You - Du wirst mich lieben". Zudem startet am Ende des Monats der heiß ersehnte Fantasy-Kracher "The Witcher" mit Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva.

Auf YouTube zeigen sich viele Kommentatoren enttäuscht darüber, dass die Abonnenten den Anime "Naruto Shippuuden" auch im kommenden Monat noch nicht zu sehen bekommen werden. Der Streamingdienst hatte schon länger angekündigt, alle Folgen hochzuladen - nachdem auch schon die Hauptserie "Naruto" zur Verfügung steht.

Alle Highlights im Dezember 2019

1. Dezember

"Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" (Filmbiografie)

4. Dezember

"Insidious: The Last Key" (Horror)

5. Dezember

"A Christmas Prince: The Royal Baby" (Familienfilm)

"V Wars" (Serie)

6. Dezember

"Fuller House" (Serie, 5. Staffel)

"Marriage Story" (Drama)

13. Dezember

"6 Underground" (Action)

16. Dezember

"Ready Player One" (SciFi)

18. Dezember

"Don't F**k With Cats: Die Jagd nach einem Internet-Killer" (Doku)

20. Dezember

"Die zwei Päpste" (Filmbiografie)

"The Witcher" (Serie, 1. Staffel)

26. Dezember

"You - Du wirst mich lieben" (Serie, 2. Staffel)

27. Dezember

"Kevin Hart: Don't F**k This Up" (Doku)

31. Dezember

"Fifity Shades of Black - Gefährliche Hiebe" (Komödie)

Unbestimmtes Datum im Dezember

"Adventure Time - Abenteuerzeit mit Finn und Jake" (Zeichentrickserie, 5. und 6. Staffel)

