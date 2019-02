GNTM 2019: Der neue Titelsong ist von ...

Für die neue GNTM-Staffel 2019 hat Heidi Klum die Band ihres Verlobten Tom Kaulitz gewonnen: Tokio Hotel spielen den Titelsong „Melancholic Paradise“.

München - Das nennt man mal „Beziehungen nutzen“: Kaum ein Jahr ist es her, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz ihre Beziehung öffentlich machten, schon kommt es zur beruflichen Symbiose der beiden. Denn: Jede neue Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ braucht einen neuen Titelsong - und was würde sich da besser anbieten, als direkt einen Song von der Band seines Liebsten zu nehmen? Eben! Deshalb ist der GNTM-Titelsong 2019 natürlich von Tokio Hotel! Sein Name: „Melancholic Paradise“.

Via Instagram hatte Tokio Hotel Ende Januar verkündet, dass die Band die Vorspann-Musik zu GNTM liefern wird. „Aufregend, aufregend! ‚Melancholic Paradise‘ ist der neue Titelsong von Germany‘s Next Topmodel 2019. Seid ihr bereit?“, war in dem Beitrag zu lesen.

Schon Tage zuvor hatte Tokio Hotel in den sozialen Netzwerken für „Melancholic Paradise“ die Werbetrommel gerührt. „Der Song ist eine Huldigung an Los Angeles“, erklärte Sänger Bill Kaulitz. „Er feiert das Leben mit ein bisschen 80er-Jahre-Vibe und ein bisschen Funk.“

Das offizielle Release-Datum des Songs ist der 1. Februar 2019 - also knapp eine Woche, bevor am 7. Februar die erste Folge der neuen Staffel von GNTM über die Bildschirme flimmert. Clever!

Und so klingt der neue GNTM-Song:

Mit dem Beitrag zu GNTM reiht sich Tokio Hotel, dessen Gitarrist Tom Kaulitz mittlerweile mit Heidi Klum verlobt ist, in eine ganze Reihe berühmter Musiker ein. Unter anderem hatten schon Britney Spears (2009), David Guetta (2015), The Weeknd (2016) und Bruno Mars (2017) die Musik zu der Model-Show geliefert.

GNTM 2019: Titelsong von Tokio Hotel - Das sagen die Fans

Die Fans von Tokio Hotel reagieren auf die Nachricht mit gemischten Gefühlen. Viele können sich mit der Show von Heidi Klum nicht anfreunden, besonders der Magerwahn der Castingshow nervt sie. „Es geht nur darum, dünn und berühmt zu sein“, moniert ein Fan. „Dieses Jahr haben sie nicht mal ein Curvey-Model dabei“, stört sich ein anderer Tokio-Hotel-Fan.

Wir erinnern uns: Letztes Jahr hatte Heidi Klum zwei Kandidatinnen mit Kurven dabei - eine davon war Kandidatin Pia, und die schaffte es sogar ins Finale von GNTM.

Eine andere Anhängerin von Tokio Hotel schreibt sich ebenfalls ihren Frust von der Seele: „Heidis Show ist frauenfeindlich und wie sie ihre Models behandelt, ist einfach unmenschlich. Das geht von Bloßstellen, über Bodyshaming bis hin zu noch mehr Bloßstellen.“

Doch unter den Kommentaren zu dem Band-Posting finden sich auch viele Fans, die sich auf den Song und die Zusammenarbeit freuen. „Kann es kaum erwarten“, „Herzlichen Glückwunsch, Jungs“ und „2019 wird Euer Jahr“ sind nur einige der positiven Kommentare. Und die Hauptsache ist doch, dass die GNTM-Tokio-Hotel-Kooperation besonders zwei Personen gefällt: Heidi Klum und Tom Kaulitz.

