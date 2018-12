Zoff um Hüllenlos-Szene bei Serie von ARD und ZDF

Das kommt davon, wenn man auf Konzerne in anderen Ländern angewiesen ist.

Mann ist von den Moralvorstellungen und den Gesetzen dort abhängig.

USA Bilder mit Nackten Körpern verboten, Nazi Parolen erlaubt.

USA Waffen im Kindesalter erlaubt , Alkohol erst ab 21

Was passiert, wenn sich so ein Konzern seinen Standort in

Saudi Arabien oder in Rußland sucht?

Brauchen wir ein Deutsches/Europäisches YouTube?

Wie verhindert man dann den Zugriff aus Ländern in denen das Verboten ist, was in anderen Erlaubt ist?

Selbst in der EU haben wir das Problem. Hasch in Holland,

Internetangebot in Deutschland zu sehen

Sexangebote in Deutschland erlaubt, in Schweden verboten.

Kann ich in Deutschland, Hasch in Deutschland bestellen, an die Grenze

liefern lassen, und dann ersten Meter in Holland rauchen, um dann gleich wieder auf die Deutsche Seite wechseln?

Kann ich in Schweden auf einen Deutschen Server einen "Termin"

auf einen Schiff ausserhalb der Hoheit auf See vereinbaren?

Sozusagen eine andere "Butterfahrt"?