Never Ever: Wovon handelt die neue Amazon-Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka?

Never Ever: Erste Details zur neuen Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka © Prime Video

Zwar standen Anke Engelke und Bastian Pastewka schon öfter in Serien und Comedyprojekten zusammen vor der Kamera, doch bisher nie von Anfang an geplant. Das ändert sich mit der Serie „Never Ever“ von Amazon und der bildundtonfabrik. Worum soll es gehen?

Man kennt sie im Zusammenspiel aus „Pastewka“, aus „Die Wochenshow“, als Volkmusik-Parodie oder der dritten LOL-Staffel als Musikerduo. Nun stehen Anke Engelke und Bastian Pastewka in Marburg und Köln für die die neue Serie „Never Ever“ (AT) für Amazon Prime Video und die btf (bildundtonfarbik, „How To Sell Drugs Online (Fast)“) gemeinsam vor der Kamera.

In der achtteiligen Serie geht es um Bestimmungen und Zufälle, um Rache und Vergebung, um Freundschaften und Wutanfälle, um Falschparker und Katzenpflaster, und: um die ewige Sehnsucht nach einem Happy End. Die Debütstaffel soll 2024 weltweit online gehen. In weiteren Rollen sind u.a. Fritzi Haberlandt, Edin Hasanovic, Peter Jordan, Michael Wittenborn, Serkan Kaya, Caro Scrimali und Melodie Simina zu sehen. Weitere Infos lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)