Oliver Pocher bekommt neuen TV-Job

Kurz vor seinem 40. Geburtstag darf sich Oliver Pocher auf einen neuen TV-Job freuen. In einer Ko-Moderartion beerbt er Marlene Lufen bei Sat.1.

Berlin - Oli P. hat einen neuen Job: Ab Januar wird der Entertainer im wöchentlichen Wechsel mit Ariana Barborie (30) die Sat.1-Sendung „Dinner Party - Der Late-Night-Talk“ moderieren, wie der Münchner Privatsender am Mittwoch mitteilte. Beide übernehmen die Nachtshow von Marlene Lufen, die bisher alleine durch die Sendung führte. „Seine Spontanität und sein ganz eigener Humor werden für besondere Momente sorgen“, kündigte Sat.1 an.

Pocher war zuletzt regelmäßig als Moderator in der RTL-Show „5 gegen Jauch“ zu sehen. Sein erster Auftritt in der „Dinner Party“ erfolgt in der Nacht zum 3. Januar um 0.15 Uhr.

dpa