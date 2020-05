"Outer Banks": Wird eine 2. Staffel auf Netflix erscheinen?

Netflix hat seinen Nutzern erneut eine Serie zur Verfügung gestellt, die sehr gut ankommt. Wird es deshalb eine 2. Staffel von "Outer Banks" geben?

+++ Vorsicht, es folgen Spoiler zur 1. Staffel von "Outer Banks" +++

Die neue Serie "Outer Banks" schaffte es kurz nach ihrem Start in die Top 10 von Netflix .

schaffte es kurz nach ihrem Start in die . In der Serie begeben sich mehrere Jugendliche auf eine Schatzsuche.

Fans hoffen jetzt auf eine 2. Staffel.

"Riverdale", "Tote Mädchen lügen nicht", "Wage es nicht", "Élite" und mehr. Die Liste der Jugend-Serien auf Netflix ist lang und wurde nun um eine Produktion erweitert: "Outer Banks" ist der neuste Hit, den viele Nutzer innerhalb von nur wenigen Stunden förmlich verschlangen. Ähnlich wie bei dem Serien-Hit "Riverdale" stehen auch hier Jugendliche im Vordergrund, die einem Mysterium auf den Grund gehen und dabei in kriminelle Machenschaften verwickelt werden.

In Zeiten des Coronavirus finden viele Netflix-Abonnenten die Serie aber vermutlich noch aus einem anderen Grund ansprechend: Bilder von Palmen, Meer und traumhaften Stränden lassen Urlaubsfeeling aufkommen.

"Outer Banks": Das ist die Handlung der neuen Netflix-Serie

Die 1. Staffel von "Outer Banks" ist am 15. April auf Netflix gestartet und stieg sofort in die Top 10 des Streamingdiensts* ein. Das Ranking zeigt die am häufigsten gesehenen Inhalte des Tages, entsprechend weist die Serie bereits genug Zuschauer auf, um am 17. April 2020 den neunten Platz zu belegen. Wer noch nicht reingeschaut hat und ein Fan von Produktionen wie "Riverdale"* oder "Élite"* ist, sollte definitiv einen Blick riskieren.

Darum geht es in "Outer Banks": John B (Chase Stokes) und seine Freunde leben in Outer Banks, ein Ort im US-Staat North Carolina. Dort genießen sie Sonne, Strand und Meer, denn ihre Heimat könnte kaum traumhafter sein. Doch das Paradies auf Erden wird allmählich zur Hölle, als ein Hurrikan zu toben beginnt. Dieser setzt mehrere unerwartete Ereignisse in Gang und führt John B und seine Clique auf die Spur eines wertvollen Schatzes.

Können die Netflix-Abonnenten mit einer 2. Staffel von "Outer Banks" rechnen?

Aktuell haben sich die Macher der Serie noch nicht zu einer möglichen Fortsetzung geäußert. Vermutlich analysiert Netflix* in den nächsten Wochen erst einmal die Zuschauerzahlen, bevor eine 2. Staffel zur Debatte steht.

Die 1. Staffel endete allerdings mit einem Cliffhanger, was darauf schließen lässt, dass die Macher definitiv eine Fortsetzung planen.

soa

