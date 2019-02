"Polizeiruf 110" aus Magdeburg: Darum lohnt sich das Einschalten

Ermitteln in dunkler Atmosphäre: Dirk Köhler (Matthias Matschke) und Doreen Brasch (Claudia Michelsen) in einem Magdeburger Industriegebiet.

Am Sonntagabend ermitteln die "Polizeiruf 110"-Ermittler in Magdeburg. Wir nennen Gründe, aus denen sich der ARD-Krimi lohnt.

In seinem aktuellen Fall "Zehn Rosen" muss das Magdeburger Ermittlungsduo Doreen Brasch (Claudia Michelsen) und Dirk Köhler (Matthias Matschke) einen Mord aufklären, der wie die Tat eines Serienkillers aussieht: Die Leiche erinnert sie an einen früheren Fall. Drei Gründe, warum es sich lohnt, am Sonntagabend um 20.15 Uhr einzuschalten.

Einblick in andere Welt

Dieser „Polizeiruf“ nimmt die Zuschauer mit in eine Welt, die vielen unbekannt sein dürfte: Die Verdächtige Pauline Schilling hieß früher Paul. Sie hat eine Geschlechtsangleichung vornehmen lassen, da sie sich als Frau fühlt. Der Film zeigt an ihrer Person beispielhaft Probleme auf, mit denen transsexuelle Menschen zu kämpfen haben.

Pauline ist Vater eines Kindes, sie darf ihren Sohn aber nicht sehen, da die Ex-Frau ein Kontaktverbot erwirkt hat. Bei ihren Ermittlungen stößt Brasch auf die Psychologin Dr. Paola Jagow (Birgit Schade), die Menschen mit dem Wunsch nach einer Geschlechtsangleichung berät. Der Krimi macht deutlich, welche Hürden Betroffene, die sich wie im falschen Körper fühlen, nehmen müssen, um operiert zu werden.

Düstere Atmosphäre

Bei diesem Fall kommen Zuschauer auf ihre Kosten, die sich bei Krimis gern gruseln. Das beginnt schon beim Fundort der Leiche: Brasch und Köhler fahren in ein leer stehendes Industriegebiet, abgelegen, mit dunklen, tristen Werkshallen.

Im Keller eines Hauses findet Brasch einen Schlafsack. War es ein Verlies? Gar ein Folterkeller?

Stimmige Handlung

Die Handlung ist logisch aufgebaut, der Zuschauer verliert den roten Faden nie, die einzelnen Schritte der Ermittler sind nachvollziehbar. Trotzdem bleibt „Zehn Rosen“ bis zum Schluss hoch spannend, denn der Fall nimmt eine ungeahnte Wendung.

