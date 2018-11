Kritik zum Polizeiruf 110: Für Janina - Wie Recht fesseln kann

Ungewöhnlich, fesselnd und mitreißend: Eine Kritik zum "Polizeiruf 110: Für Janina".

Darf ein Vergewaltiger und Mörder, der rechtskräftig freigesprochen wurde und trotz neuer Indizien nicht mehr belangt werden darf, für ein Verbrechen verantwortlich gemacht werden, das er nicht begangen hat? Ist das ausgleichende Gerechtigkeit? Auf diese Fragen spitzte sich der fesselnde „Polizeiruf 110: Für Janina“ zu, der die ARD-Themenwoche Gerechtigkeit eröffnete.

Dass ein Krimi so früh den Täter präsentiert, ist so ungewöhnlich wie das Rostocker Kommissariat, das eher einem Pulverfass gleicht als einer behäbigen Behörde. Auch deshalb riss der Krimi von Eoin Moore (Buch mit Anika Wangard) mit. Der Regisseur bevorzugt komplexe, widersprüchliche Figuren: „Sascha“ Bukow (Charly Hübner) kann so überaus unausstehlich sein und ist trotzdem ein Sympathieträger. Seine Nähe zu kriminellen Milieus ist notorisch, und doch kämpft er plötzlich für Recht und Gesetz. Katrin König (Anneke Kim Sarnau) ist Bukow als Aufpasser an die Seite gestellt und hängt dem vor 30 Jahren Davongekommenen einfach einen anderen Fall an. Der hat ein grauenhaftes Verbrechen begangen, aber längst ein neues Leben aufgebaut. Ist es gerecht, wenn seine Familie zerstört wird, seine Kinder leiden? Der „Polizeiruf“ machte es sich so wenig leicht wie die Ermittler, die sogar gegeneinander handgreiflich wurden. Er zeigte: Rechtsfragen, Prinzipien der Justiz, sind nichts Abstraktes. Sie sind unglaublich aufregend.