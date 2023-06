„Hartz und herzlich“-Dieter kassiert knallharte Jobabsage – „Nur rumgestanden“

Von: Sina Koch

„Hartz und herzlich“-Liebling Dieter hat ein zweiwöchiges Praktikum absolviert. Eigentlich hatte er mit einer Übernahme gerechnet – doch es kommt alles anders:

Die Benz-Baracken in Mannheim – dieses Viertel steht nie still. Die „Hartz und herzlich“-Teilnehmer kämpfen um die Unabhängigkeit vom Amt. Dieter lebt in den Reihenhäusern der Siedlung. Nach einem zweiwöchigen Praktikum in einem Garten- und Landschaftsbau-Betrieb wartet der Familienvater auf eine Rückmeldung vom Jobcenter. Die Antwort des Amts macht den Mannheimer stutzig, wie MANNHEIM24 berichtet.

Sendung Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz Baracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Dieter bekommt erneute Jobabsage – „Kein Anruf gekommen“

Dieter ist enttäuscht! In den neuen Folgen „Hartz und herzlich“, die seit Mai auf RTLZWEI ausgestrahlt werden, gibt es schlechte Neuigkeiten zu vermelden: Dieter hat durch das Jobcenter erfahren, dass der Betrieb, in dem er sein Praktikum absolvierte, ihn nicht übernehmen will. Der Familienvater ist enttäuscht: „Da ist kein Anruf gekommen von denen“.

Trotzig packt er seine Arbeitsklamotten, um sie der Firma zurückzugeben. Er will die Gelegenheit nutzen, um zu fragen, weshalb sich der Betrieb gegen ihn entschieden hat – immerhin ist Dieter der Meinung: „Ich habe mir die beste Mühe gegeben“. Ehefrau Carmen fährt ihren Mann – samt Arbeitskleidung – zur Garten- und Landschaftsbau-Firma.

„Hartz und herzlich“: TV-Liebling Dieter wagt kurzen Ausflug in die Arbeitswelt – „Nur rumgestanden“

Die erneute Jobabsage ist ein herber Rückschlag für Dieter. „Ich habe alles gegeben. Ich bin auch mit starken Schmerzen zur Arbeit gegangen und habe gesagt: Das ist egal, ich will die Arbeit“, so der 53-Jährige in der Sozialdoku weiter. Im Ex-Praktikumsbetrieb angekommen, bekommt Dieter dann eine knallharte Ansage als Begründung, weshalb er den Job nicht bekommen hat.

Während seine Ehefrau Carmen grübelt und vermutet, dass er aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme nicht übernommen werde, hat Dieter nun die Antwort. „Das Team wäre nicht zufrieden gewesen mit mir. Ich wäre da nur rumgestanden – was ich mir nicht vorstellen kann“, klärt der Mannheimer seine Frau auf. Diese Kritik kann Dieter nicht annehmen: „Ich gebe mir bei jeder Firma, wo ich hingehe, die beste Mühe!“

„Hartz und herzlich“-Bekanntheit Dieter sucht seit drei Jahren nach einem Vollzeitjob

Der siebenfache Vater sucht seit drei Jahren nach einem Vollzeitjob. Der „Hartz und herzlich“-Protagonist hat bereits viele Absagen kassiert. „Ich lasse halt nicht meinen Kopf hängen. Ich habe gesagt, ich tue weiter gucken. Daheim bleiben tue ich nicht“, meint Dieter. Auch Carmen unterstützt ihn bei der Jobsuche.

Das Ehepaar hat eigentlich große Zukunftspläne: Die „Hartz und herzlich“-Teilnehmer wollen Mannheim verlassen – nach mehr als zwei Jahrzehnten. Derweil macht sich auch Nachbar Elvis Sorgen um seine Zukunft. In die Kult-Siedlung sind neue Nachbarn eingezogen, mit denen sich der „Hartz und herzlich“-Liebling überhaupt nicht versteht. (sik)