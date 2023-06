Primetime: Knapper Quotensieg im Duell zwischen Usedom-Krimi im Ersten und „Die Bergretter“ im ZDF

Am Donnerstagabend (8. Juni) lieferten sich die ARD und das ZDF mit dem „Usedom-Krimi“ und „Die Bergretter“ ein Quotenduell. Nun steht fest, welches Format dabei den Sieg holen konnte.

Berlin/Mainz – Auch am Donnerstag (8. Juni) war für das Fernsehpublikum zur Primetime wieder ein buntes Programm geboten. ProSieben zeigte eine neue Ausgabe von „Germany‘s Next Topmodel“ mit Heidi Klum (50) während in der ARD ein alter „Usedom-Krimi“ lief und im ZDF eine Wiederholungsfolge von „Die Bergretter“ über die Bildschirme flimmerte. Ein Format konnte dabei ganz klar den Sieg holen.

ARD gegen ZDF: Quotenduell zwischen „Usedom-Krimi“ und „Die Bergretter“ klar entschieden

Beim Kampf um die besten Quoten des Tages liefern sich die Öffentlich-Rechtlichen stets ein enges Rennen und lassen den privaten Sendern kaum eine Chance, mitzuhalten. An Fronleichnam zeigte die ARD den Usedom-Krimi „Ungebetene Gäste“, der erstmalig am 11. November 2021 ausgestrahlt wurde und überbrückt damit die Wartezeit bis zu den neuen Folgen der Kriminalreihe, die im Herbst laufen sollen. Das ZDF zeigte derweil die „Bergretter“-Folge „Loslassen“, die zweite Episode der 12. Staffel, die bereits 2020 Premiere feierte.

Wie der DWDL-Zahlenzentrale zu entnehmen ist, gelang der Quotensieg beim Gesamtpublikum am Donnerstag eindeutig der ARD. Mit 4,71 Millionen Zuschauern und einem beachtlichen Marktanteil von 20 Prozent platzierte sich der „Usedom-Krimi“ ganz oben auf dem Siegertreppchen, gefolgt von der sendereigenen „Tagesschau“ (4,26 Millionen Zuschauer) und dem ZDF-Magazin „heute Journal“ (3,47 Millionen Zuschauer). Für „Die Bergretter“ reichte es mit 3,21 Millionen Fernsehenden und einem Marktanteil von 13,7 Prozent nur für den fünften Platz – was aber dennoch eine stolze Leistung für eine Wiederholungsfolge ist.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

ARD und ZDF am stärksten im Gesamtpublikum, doch „GNTM“ holt Sieg bei jüngerer Zielgruppe

Während die ARD und das ZDF ihren Vorsprung beim Gesamtpublikum so schnell wohl nicht an die Produktionen der privaten Sender verlieren werden, haben ProSieben und RTL bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ganz klar die Nase vorn. Mit 0,78 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,4 Prozent holte „Germany‘s Next Topmodel“ das Gold, während das Silber an „Peter Kloeppel durchleuchtet“ (0,56 Millionen Zuschauer) ging.

Der „Usedom-Krimi“ landete mit 0,35 Millionen Fernsehenden auf dem siebten Rang und schnitt somit auch beim jüngeren Publikum besser ab als „Die Bergretter“. 0,23 Millionen Zuschauer schalteten bei der Heimatserie mit Sebastian Ströbel (46) und Luise Bähr (43) ein – was lediglich für die 20. Position in den Top 25 des Tages reichte.

Bei der jüngeren Zielgruppe mussten sich das ZDF und die „Bergretter“ vor Heidi Klum und ihren Models verneigen. Schon diesen Herbst treffen die Welten der beiden Formate aber aufeinander, denn Heidi Klum hat eine Gastrolle in der neuen Staffel von „Die Bergretter“. Verwendete Quellen: dwdl.de