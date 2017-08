Showdown bei Promi Big Brother: Und der Gewinner ist ...

Sie sind alle wieder raus aus dem Container! Am Freitagabend kürten die Sat.1-Zuschauer den Gewinner von Promi Big Brother 2017. Wer das Rennen machte? Das lesen Sie hier:

Köln - 15 Tage lang saß er im Container - am Ende triumphierte er: Jens Hilbert hat bei Promi Big Brother 2017 das Rennen gemacht und heimst nun die Siegprämie von 100.000 Euro ein. Das haben die Sat.1-Zuschauer am Freitagabend entschieden.

Ins Finale geschafft hatten es am Donnerstagabend zunächst Ballermann-Sänger Willi Herren (42), Selfmade-Millionär Jens Hilbert (39), Mister Germany Dominik Bruntner (24) und Nacktkünstlerin Milo Moiré. Sie hatte sich um Haaresbreite gegen Sänger Eloy de Jong durchgesetzt - und zeigte direkt zur Feier des Finaleinzugs einmal mehr nackte Haut, als ihr vor lauter Freude die rechte Brust aus dem Top rutschte.

Doch dann hieß es für die Finalisten: Bye bye, Container! Als erstes musste am Freitagabend Dominik Bruntner das Haus verlassen. Ihm hatten die Zuschauer die wenigsten Stimmen gegeben. Es folgte der Auszug von Willi Herren, sodass am Ende nur noch Jens Hilbert und Milo Moiré blieben. Wer würde das Rennen machen? Wer mauserte sich in den vergangenen zwei Wochen zum absoluten Publikumsliebling? Es war: Jens Hilbert.

Promi Big Brother 2017: Was macht der Sieger mit der Prämie?

Was der Sieger mit seiner Prämie über 100.000 Euro nun macht? Schon während der Show hatte Jens Hilbert Andeutungen gemacht, seine komplette Gage an die Hilfsorganisation Ein Herz für Kinder zu spenden. „Mir geht's im Leben so gut, da will ich mit dem Geld was Gutes tun und Kindern helfen“, wurde er in der InTouch zitiert. Sehr edelmütig - denn auch seine Siegprämie möchte Hilbert, der nach Bekanntgabe seines Triumphes in Tränen ausgebrochen war, spenden.

Nach seinem Sieg richtete der Gewinner von Promi Big Brother 2017 das Wort an eine ganz spezielle Gruppe, die ihm am Herzen liegt: „An alle Versager“, schrie er in die Kamera. „Ihr seid keine Versager! Geht da raus und geht euren Weg - so wie ich!“

