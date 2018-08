Promi Big Brother 2018: Wer ist raus? Wer ist noch dabei? - Umut musste gehen

Berlin - Welche Promi Big Brother 2018 Kandidaten sind noch dabei? Wer ist raus und warum? Hier bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand, um über Promi-BB mitreden - und mitlästern - zu können! - Der erste Kandidat fliegt heute.

Die sechste Staffel von Promi Big Brother ist bereits in vollem Gange und es mangelt ihr keineswegs an Unterhaltsamkeit: Von Sophia Vegas‘ Schwangerschaftsverkündung bis hin zu heißer Badewannen-Action von Katja hat die Show einiges zu bieten. Auch die Moderatoren Marlene Lufen (47) und Jochen Schropp (39) haben sichtbar Spaß an Promi-BB:

Promi Big Brother 2018: Umut musste gehen

Update 28.08., 6.12 Uhr:

Gestern traf es die Bewohner der Villa mit den Nominierungen. Dabei erhielten Katja und Umut die meisten Stimmen der anderen Kandidaten. Die Zuschauer bestimmten letztendlich, dass Umut gehen muss. Ob hier sein neu bekannter Tinder-König-Titel eine Rolle gespielt hat? Natascha Ochsenknecht erzählt erst am Samstag in der „Promi Big Brother - Late Night Show“, dass er bei Tinder aktiver war, als zu Hause. Das könnte nicht gut angekommen sein. Aber wer weiß. Vielleicht war er den Zuschauern auch einfach nur zu „träge“, wie es Jochen Bendel formulierte. Oder es lag schlichtweg daran, dass Katja ein paar mehr Follower auf Instagram hat und die schön fleißig für sie angerufen haben.

Nicole Belstler-Boettcher ist nicht mehr bei Promi Big Brother dabei

Update 27.08., 6.12 Uhr:

Am Sonntagabend haben die Zuschauer den dritten Bewohner rausgewählt - und gehen musste dieses Mal Nicole Belstler-Boettcher. Die „Marienhof“-Schauspielerin hatte in der Abstimmung gegen Chethrin den Kürzeren gezogen.

Mike Shiva muss Promi Big Brother verlassen

Update 26.08., 08.57 Uhr:

Es war ein kurzes Gastspiel: Hellseher Mike Shiva musste am Samstag den „Promi Big Brother“-Container verlassen. Seine TV-Knast-Mitbewohner hatten den Schweizer zuvor auf die Abschussliste gesetzt.

Pascal ist raus - Sophia Vegas geht schon vorher

Update 24. August 2018, 23.42 Uhr:

Zum ersten Mal bei Promi Big Brother 2018 hatten es die Zuschauer in der Hand, wer die Show verlassen muss. Pascal hat am wenigsten Unterstützung von den Zuschauern bekommen. Er ist der erste Kandidat, der in diesem Jahr rausgewählt wurde.

Update 24. August 2018, 17.20 Uhr:

Die Hälfte der Sendung ist bereits vorbei - und das bedeutet: Der erste Kandidat muss heute gehen! Die Zuschauer bestimmen heute zum ersten Mal per Anruf, welcher Prominente seinen Aufenthalt in Deutschlands härtester Herberge verlängern darf und wer noch heute Abend das Haus verlassen muss. Die Sendung heute startet deswegen schon um 20.15 Uhr.

Nun gibt es aber einen guten Grund, daran zu zweifeln, dass wirklich jemand am Freitag rausfliegt. Denn noch vor der Sendung wurde bekannt, dass Sophia Vegas nicht ins „Promi Big Brother“-Haus zurückkehren wird. Einen Auszug gibt es heute also auf jeden Fall zu vermelden. Laut SAT.1 wurden die Kandidaten bereits darüber informiert. Big Brother sagte ihnen: „Sophia kann auf ärztliches Anraten hin leider nicht ins Haus zurückkehren. Diese Entscheidung hat nichts mit ihrer Schwangerschaft zu tun. Ihr und ihrem Baby geht es gut, beide sind wohlauf.“

Promi Big Brother 2018: Welche Bewohner sind schon raus?

Kandidat ...hat Promi Big Brother verlassen am: Grund Umut Kekilli 27.08.2018 rasugewählt Cora Schumacher noch dabei Daniel Völz noch dabei Silvia Wollny noch dabei Katja Krasavice noch dabei Alphonso Williams noch dabei Nicole Belstler-Boettcher 26.08.2018 rausgewählt Sophia Vegas 24.08.2018 auf ärztlichen Rat hin aus dem Haus ausgezogen Johannes Haller noch dabei Chethrin Schulze noch dabei Mike Shiva 25.08.2018 rausgewählt Pascal Behrenbruch 24.08.2018 rausgewählt Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein 17.08.2018 freiwillig ausgezogen

Update 23. August 2018

Zunächst sah es so aus, als ob die nächsten Kandidaten schon frühzeitig aus der Sendung raus wären: Die 53-Jährige Silvia Wollny habe am Mittwoch Beschwerden geäußert und wurde daraufhin von einem Arzt untersucht: „Auf ärztliches Anraten musste sie das Haus umgehend verlassen und befindet sich auf dem Weg zur Familie“, heißt es in dem Tweet. Die übrigen Hausbewohner seien mit einem Brief über die Situation informiert worden.

Silvia Wollny könnte möglicherweise eine Gürtelrose haben, wie später bekannt gegeben wurde. Und auch Sophia wurde aus diesem Grund, da sie schwanger ist, erst einmal in Sicherheit gebracht. Später stand aber fest, dass beide zurück im Haus sind und deshalb niemand raus ist. Gesundheitlich ist alles nicht so ernst wie zunächst befürchtet.

Was in den nächsten Folgen passiert und wer raus ist, erfahren Sie jeden Tag in unserem News-Blog zu Promi Big Brother 2018.

Promi Big Brother 2018: Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein

Update 18. August 2018

Bisher wurden noch keine Kandidaten bei Promi Big Brother 2018 rausgewählt. Nur einer hat es schon nach einem Tag nicht mehr ausgehalten und ist freiwillig gegangen: Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein. Doch bald werden die ersten Bewohner das Promi-BB-Haus verlassen müssen.

Die Promi Big Brother 2018 Kandidaten im Überblick

Schon lange vor dem Start von Promi Big Brother 2018 brodelte die Gerüchteküche um die möglichen Kandidaten. Namen wie Ex-Bachelor Oliver Sanne (31) und Wolfgang-Petry-Double Martin Rose (47)schwirrten durch die Medien. Doch viele Gerüchte entpuppten sich als Unsinn. Das sind die wahren Promi-BB-Kandidaten 2018:

+ Hier trafen die Bewohner zum ersten Mal aufeinander. Wer gewinnt die 6. Staffel? © © SAT.1

Wann läuft Promi Big Brother 2018?

Die sechste Staffel Promi Big Brother läuft seit dem 17. August auf SAT.1. Egal ob Sie die Promi Big Brother Live-Show auf SAT.1 oder „Promi Big Brother – Die Late Show“ auf sixx sehen wollen - hier erfahren Sie alle Sendetermine von Promi Big Brother 2018!

