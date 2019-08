Extralanges Finale von „Promi Big Brother“ heute - Alle Sendetermine im Überblick

Wann läuft „Promi Big Brother“ 2019 im TV? Wir haben alle Sendetermine von Staffel 7 auf Sat.1 und Sixx für Sie zusammengestellt.

Update vom 23. August 2019: Am Freitagabend steigt das große Finale der 7. Staffel von „Promi Big Brother“ 2019. Vier Bewohner des Campingplatzes kämpfen um den Sieg: Janine Pink, Theresia, Joey Heindle und Tobi Wegener.

Die Live-Show in Köln beginnt am 23. August um 20.15 bei Sat.1 und dauert rund dreieinhalb Stunden. Doch voraussichtlich wird wie in den Tagen zuvor ein wenig überzogen, sodass der Gewinner wohl erst um Mitternacht feststehen wird. Moderiert wird Sendung. von Marlene Lufen und Jochen Schropp. Im Anschluss (ab ca. 23.45 Uhr) gibt es bei Sixx noch die Late Night Show mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel.

Update vom 15. August 2019: Der Quoten-Erfolg von „Promi Big Brother“ 2019 hat nun Auswirkungen auf die Sendezeiten. Sat.1 hat kurzfristig entschieden, den Zuschauern am Montag, 19. August, ein verlängertes Programm zu bieten. Ursprünglich sollte die Sendung um 22.15 Uhr starten, doch nun geht es am Montag schon ab 20.15 Uhr los. Damit Platz ist für zwei Stunden mehr „Promi Big Brother“, entfällt der geplante Spielfilm

Alle Sendetermine für „Promi Big Brother“ in Sat.1 und für die „Late Night Show“ auf Sixx finden Sie weiter unten im Überblick.

Vorbericht: Die Sendetermine für „Promi Big Brother

Köln - Es geht wieder los: Der August steht ganz im Zeichen von „Promi Big Brother“ 2019. Das Moderatoren-Duo Jochen Schropp (39) und Marlene Lufen (47) führen auch dieses Jahr durch die neue Staffel des TV-Trash-Spektakels. Und freuen sich schon auf jede Menge Action in der Promi-WG.

Wer rastet vor der Kamera aus? Wer flirtet wild mit wem? Und wer traut sich und zeigt alles unter der Dusche? Denn eins ist sicher: Im „Promi Big Brother“ Haus ist auch 2019 kein Bewohner sicher vor der Rundum-Überwachung durch die Kameras.

„Promi Big Brother“ feierte 2013 Premiere bei Sat.1, sechs Staffeln der Reality-Show mit semi-bekannten Stars und TV-Sternchen sind bereits gelaufen. Am 9. August startete das Trash-TV-Format nun mit brandneuen Kandidaten in die siebte Staffel.

Rückblick: „Promi Big Brother“ 2018 startete mit Überraschung

Mit welchen Überraschungen die Fans bei Promi-BB 2019 wohl dieses Jahr rechnen dürfen? Die sechste Staffel startete 2018 direkt mit einer Premiere: Noch vor dem Einzug in die Sat.1-Promi-WG stieg der erste Kandidat bereits aus, als Ersatz-Kandidat zog am zweiten Tag Umut Kekilli ins Promi Big Brother Haus.

So etwas hatte es vorher noch nie in der Geschichte des Reality-Formats gegeben! Am Freitag, 9. August, fällt nun endlich der Startschuss für die siebte Staffel von „Promi Big Brother“.

Wann läuft die erste Folge von „Promi Big Brother“ 2019?

Am Freitag, den 9. August 2019, um 20.15 Uhr beziehen die Kandidaten von „Promi Big Brother“ 2019 die neue „Stars“-WG. Fans dürfen schon gespannt sein, denn diese Stars und Sternchen bevölkern das Promi-BB-Haus in diesem Jahr: Diese Kandidaten hat Sat.1 bekannt gegeben.

„Promi Big Brother“ 2019: Wann ist das Finale?

Am Freitag, den 23. August 2019, strahlt Sat.1 ab 20.15 Uhr live da s große Finale aus. Wer wird 2019 den Sieg bei „Promi Big Brother“ nach Hause fahren und die Nachfolge von Reality-Star und Achtfach-Mama Silvia Wollny antreten?

„Promi Big Brother“ 2019: Alle Sendetermine im Überblick

Wann und wo läuft „Promi Big Brother 2019“? Wir zeigen Ihnen alle Sendetermine der aktuellen Staffel im Überblick, damit Sie nichts verpassen.

Die Sendezeiten auf Sat.1 und Sixx für Promi-BB 2019 sind:

Datum Folge Uhrzeit Sender Freitag, 9. August 2019 Auftaktshow: Der Einzug (Start von „Promi Big Brother“) 20.15 Uhr Sat.1 Freitag, 9. August 2019 Late Night Show: Tag 1 23.45 Uhr Sixx Samstag, 10. August 2019 LIVE - Tag 2 22.15 Uhr Sat.1 Samstag, 10. August 2019 Late Night Show: Tag 2 23.45 Uhr Sixx Sonntag, 11. August 2019 LIVE - Tag 3 22.15 Uhr Sat.1 Sonntag, 11. August 2019 Late Night Show: Tag 3 23.45 Uhr Sixx Montag, 12. August 2019 LIVE - Tag 4 22.15 Uhr Sat.1 Montag, 12. August 2019 Late Night Show: Tag 4 23.45 Uhr Sixx Dienstag, 13. August 2019 LIVE - Tag 5 22.15 Uhr Sat.1 Dienstag, 13. August 2019 Late Night Show: Tag 5 23.45 Uhr Sixx Mittwoch, 14. August 2019 LIVE - Tag 6 22.15 Uhr Sat.1 Mittwoch, 14. August 2019 Late Night Show: Tag 6 23.45 Uhr Sixx Donnerstag, 15. August 2019 LIVE - Tag 7 22.15 Uhr Sat.1 Donnerstag, 15. August 2019 Late Night Show: Tag 7 23.45 Uhr Sixx Freitag, 16. August 2019 LIVE - Tag 8 20.15 Uhr Sat.1 Freitag, 16. August 2019 Late Night Show: Tag 8 23.45 Uhr sixx Samstag, 17. August 2019 LIVE - Tag 9 22.15 Uhr Sat.1 Samstag, 17. August 2019 Late Night Show: Tag 9 23.45 Uhr Sixx Sonntag, 18. August 2019 LIVE - Tag 10 22.15 Uhr Sat.1 Sonntag, 18. August 2019 Late Night Show: Tag 10 23.45 Uhr Sixx Montag, 19. August 2019 LIVE - Tag 11 20.15 Uhr Sat.1 Montag, 19. August 2019 Late Night Show: Tag 11 23.45 Uhr Sixx Dienstag, 20. August 2019 LIVE - Tag 12 22.15 Uhr Sat.1 Dienstag, 20. August 2019 Late Night Show: Tag 12 23.45 Uhr Sixx Mittwoch, 21. August 2019 LIVE - Tag 13 22.15 Uhr Sat.1 Mittwoch, 21. August 2019 Late Night Show: Tag 13 23.45 Uhr Sixx Donnerstag, 22. August 2019 LIVE - Tag 14 22.15 Uhr Sat.1 Donnerstag, 22. August 2019 Late Night Show: Tag 14 23.45 Uhr Sixx Freitag, 23. August LIVE - das große Finale Tag 15 20.15 Uhr Sat.1 Freitag, 23. August Late Night Show: Tag 15 23.45 Uhr Sixx

Gibt es einen Live-Stream zu „Promi Big Brother“ 2019?

Im letzten Jahr konnten Fans im 24-Stunden-Live-Stream beobachten, was die Kandidaten im Haus so trieben. Für die siebte Staffel von Promi-BB 2019 bietet Sat.1 dieses Jahr KEINEN 24-Stunden-Live-Stream an.

Dennoch kann man jede Sendung im kostenlosen Live-Stream verfolgen. Dieser ist über jeden gängigen Webbrowser abrufbar.

Apps: Sat.1 Live-TV und Mediathek im App-Store (für iOS), Sat.1 Live-TV und Mediathek im Google Play Store (für Android)

Mit einem „Zlatko-Foto“ sorgte nun Jürgen Milski für Ärger.

Nach dem tödlichen Unfall von Ingo Kantorek wurde Serien-Kollegin Janine von „Köln 50667“ zunächst nicht informiert. Sie ist aktuell Bewohnerin von Promi Big Brother.