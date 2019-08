Promi Big Brother: Hoppla, da sitzt ja ein RTL-Star im Publikum!

Okay, wer kann sagen, wer diese Leute bei Promi Big Brother 2019 sind?

Promi Big Brother 2019 im Live-Ticker: Zlatko-Sprechchöre werden laut. Und im Publikum der Sat.1-Show sitzt auf einmal ein RTL-Star.

<<<AKTUALISIEREN>>>

+++ Almklausi darf seinen einzigen Hit „Mama Lauda“ singen. Marlene Lufen und Jochen Schrop betonen, dass alle den Mann hinter dem Hit kennen lernen wollen. Wer hat das denn behauptet?

+++ Wetten, dass da noch was läuft zwischen Tobi und Janine. Das meinen auch Bachelor-Eva und GNTM-Theresia. Und die kennen sich aus!

+++ Janine Pink schläft mit einem BH als Gesichtsmaske. Auch nicht schlecht!

+++ Tadaa, der erste Busenblitzer bei „Promi Big Brother“. Und der kommt - wenig überraschend - von Sophia... pardon! ... von Ginger Costello Wollersheim.

+++ Zeigt Sat.1 in den Werbeblöcken zu „Promi Big Brother“ eigentlich nur deswegen Werbung zu Flohsamen gegen Verdauungsprobleme, weil Jürgen Trovato in der Sendung so krass furzt?

+++ Wie zu erwarten: Noch immer kein Zlatko. Marlene Lufen und Jochen Schropp kündigen als nächste Promis Sylvia Leifheit und Almklausi an. Auf die haben die Zuschauer natürlich gewartet. Besonders jene, die laufend „Zlatko“-Sprechchöre anstimmen.

So ich hab kein Bock mehr ewig zu warten #PromiBB #PromiBigBrother #Genau @sat1 der Moment wo du lieber zu Netflix umschaltest,in dem Sinne bis denne — Deine Psychologin ♈ (@Khaleesie154) August 9, 2019

+++ Jetzt hält Marlene Lufen die aktuelle Playboy-Ausgabe mit Sylvia Leifheit in die Kamera. Junge, junge, die Leifheit hat wirklich extrem fake aussehende Brüste.

„Promi Big Brother“: RTL-Star Menowin Fröhlich im Publikum

+++ Hoppla, da sitzen ja zwei RTL-Stars im Publikum bei „Promi Big Brother“: Menowin Fröhlich und seine Frau Senay. Die beiden sind derzeit im „Sommerhaus der Stars“ des Konkurrenz-Senders RTL zu sehen.

+++ Jetzt wissen wir, dass Theresia Behrend-Fischer von GNTM mit einer Kupferspirale verhütet. Die Pille hatte ihre Lust auf Sex gekillt. Joey Heindle ist das Thema ziemlich unangenehm. Und er hat in seinem Leben noch nichts über Verhütung mit Spirale gehört. Als Theresia ihm sagt, dass die Spirale Kupfer ausstößt und so Spermien tötet, meint er: „Das ist ja eine Killer-Spirale!“

+++ Kurze Bilanz nach fast zwei Stunden „Promi Big Brother“. Die Sendung lebt zum Großteil davon, dass alle auf Zlatko warten. Sat.1 hat bislang mehrfach seinen Arm oder Rücken gezeigt. Ansonsten müssen sich die „Promis“ dieses Mal in einer Camping-Anlage einrichten - nicht mehr im Container.

+++ Okay, schon wieder wird Zlatko angeteasert. Sat.1 zögert seinen Einzug aber maximal hinaus.

+++ Jetzt kommt „Chris“ Manazidis von „BullshitTV“. Der ist Youtuber - für alle, die ihn nicht kennen. Und das dürften nicht wenige sein. Bei seiner Vorstellung läuft im Hintergrund übrigens das Lied „Gib ihm“ seiner Ex Shirin David.

+++ Gut, Eva vom „Bachelor“ war jetzt eher langweilig.

„Promi Big Brother“ 2019: Alle rufen nach „Sladdi“

+++ Wie geil! Die Zuschauer brüllen alle: „Sladdi!“ Aber keiner von den „Promis“ bei „Promi Big Brother“ 2019 kapiert das. „Was rufen die denn da?“

+++ Ach, schau an! Zlatko wird angeteasert! „Was kann ich besser als früher?“, fragt er. Sein Gesicht sieht man aber noch nicht. Wetten, der hat sich richtig verändert? Und wetten, dass Sat.1 Sladdis Einzug so lange hinauszögert, wie es nur geht? Ob wir den vor 23.00 Uhr sehen?

unter Garantie zieht Zlatko erst 5 Minuten vor Ende der Sendung ein, damit wir auch bloß morgen wieder einschalten #promibb — CryWolf (@Falcoaddict) August 9, 2019

+++ Das war jetzt erwartbar: Janine findet Tobi „eeen Schnuggel!“ Das dauert nicht lange, bis da was läuft. An dieser Stelle ein wenig nutzloses Wissen am Rande: Den ersten Sex bei „Big Brother“ hatten 2000 Kerstin Klinz und Alex Jolig.

+++ Janine Pink sucht einen Maler oder Lackierer als Partner. Die seien „in da Woogereschtn“ - also im Bett - immer ganz gut. Frohe Kunde, Janine: Tobias Wegener, der Typ aus „Love Island“ hat Maler gelernt. Da ist bei „Promi Big Brother“ 2019 sicher Action in der Waagerechten garantiert.

Janine Pink bei „Promi Big Brother“ 2019: Das wandelnde Klischee einer Ossifrau!

+++ Also, wenn man alle gängigen Klischees über Ossi-Frauen in einer Person zusammenfasst, dann kommt da Janine Pink raus. Vor dem Einzug fragt sie sich, ob sie es bei „Promi Big Brother“ wirklich ohne „mei Täningloschen“ aushält.

+ Alle gängigen Klischees über Ossi-Frauen in einer Person: Janine Pink bei „Promi Big Brother“ 2019. © Sat.1/Willi Weber

+++ Ach so. Wir haben Jürgen Trovato unterschlagen. Sorry. Aber der erste Eindruck von ihm: Er könnte der Unsympath dieser Staffel von „Promi Big Brother“ sein.

+++ Hui, die Janine Pink sächselt aber. Die versteht doch im Süden der Republik keine Sau.

+++ Hat Bert Wollersheim eigentlich in den Ehevertrag reinschreiben lassen, dass Ginger Costello so aussehen muss, wie Sophia?

+++ Joey Heindle fragt Ginger Costello Wollersheim: „Bist Du nicht auch so ein Naturmensch?“ Da wird es Zlatko dieses Mal schwer haben. als dümmster Kandidat der Staffel aufzufallen.

+++ Überraschung! Bert Wollersheim - gerade bei Marlene Lufen am Mikro - ist erst 68. Er könnte locker als 80-Jähriger durchgehen.

+++ Und jetzt die Neue von Bert Wollersheim, die aussieht wie seine Alte.

+++ Das ist echt super, wenn die Promis sich selbst nicht mal kennen. Aber Joey Heindle verspricht, der Sprüche-König dieser Staffel zu werden.

+ Almklausi und Theresia Behrend Fischer sind Kandidaten bei Promi Big Brother 2019. © SAT.1/Marc Rehbeck

+++ Okay, jetzt mal ganz ehrlich: Wer kennt denn diese komische Hellseherin? Selbst Trash-TV-Experten dürften mit der überfordert sein.

+++ Marlene Lufen hat jetzt Theresias Ehemann vor dem Mikro. Sie wissen schon: Der aus der Fake-Hochzeit im GNTM-Finale.

„Promi Big Brother“ 2019 im Live-Ticker: Es dauert, bis Zlatko kommt...

+++ Zlatko wird uns natürlich noch lange vorenthalten. Bei „Promi Big Brother“ 2019 wird erst der Einzug der ganzen Promis gezeigt, die keiner kennt.

+++ So, Theresia Behrend-Fischer aus GNTM zieht als erste auf den Campingplatz. Und spricht mit Puppe Herbert. Außerdem merkt sie, dass sie ziemlich unpassende Schuhe für einen Campingplatz anhat.

+++ Na, das ist ja mal eine Überraschung! Promi Big Brother 2019 startet mit einem Werbe-Cliffhanger!

+++ In einer Viertelstunde startet „Promi Big Brother“ 2019. Dieser Tweet fasst die Reaktionen der meisten Zuschauer wohl perfekt zusammen:

Gleich #PromiBB, und ich kenne fast keinen von den Flitzpiepen die da einziehen.. — Jasmin ♥ (@jasminchen0110) August 9, 2019

+++Willkommen zu dem TV-Format, dessen Kandidaten noch unbekannter sind, als im Dschungelcamp. Das aber trotzdem starke Quoten holt. Könnte „The Masked Singer“ sein. Wir reden hier aber über Promi Big Brother“. Das Reality-TV-Format am heutigen 9. August 2019 in seine siebte Staffel.

+++ Wenn die Bewohner heute Abend bei „Promi Big Brother“ 2019 einziehen, dann dürften die Google-Suchanfragen nach ihren Namen explosionsartig in die Höhe schießen. Oder können Sie auf Anhieb sagen, wer Lilo von Kiesenwetter oder Almklausi sind?

Heute Start von „Promi Big Brother“ 2019: Diese TV-Legende ist dabei

+++ Immerhin: Eine TV-Legende, die mal richtig bekannt war, zieht heute auch in den TV-Knast: Zlatko Trpkovski (43), der im Jahr 2000 DER Kult-Kandidat der ersten Staffel von „Big Brother“ war. Warum er nach 19 Jahren Abwesenheit auf einmal wieder im TV auftaucht? „Wegen des Geldes!“, verrät er unverblümt gegenüber der Bild. Das überrascht jetzt aber keinen, oder?

+++ Wir stellen Ihnen an dieser Stelle alle Kandidaten der neuen Staffel vor - und erklären auch gleich, woher man die eigentlich kennt. Weil das ja bei diesem Format nicht so selbstverständlich ist, dass man die auch kennt...

Teilnehmer Alter „Bekannt“ geworden als Almklausi 50 Ballermann-Sänger (“Mama Lauda“) Sylvia Leifheit 43 Schauspielerin (“Die Rote Meile“), Buchautorin, Moderatorin Zlatko Trpkovski 43 War 2000 Teilnehmer und Kult-Kandidat bei der ersten Staffel von „Big Brother“ Christos „Chris“ Manazidis 32 Gründungsmitglied und Teil des YouTube-Comedy-Trios „BullshitTV“ Eva Benetatou 27 Finalistin bei „Der Bachelor“ 2019. Ginger Costello-Wollersheim 33 Frau des Düsseldorfer Bordellbetreibers Bert Wollersheim, Sängerin, Webcam-Girl und Stripperin Janine Pink 32 Darstellerin bei „Köln 50667“ und „Leben.Lieben.Leipzig“ Joey Heindle 26 DSDS-Kandidat und Dschungelcamp-Gewinner Jürgen Trovato 57 Darsteller in der Scripted Reality Show „Die Trovatos – Detektive decken auf“, Privatdetektiv Lilo von Kiesenwetter Promi-Hellseherin (Kunden: Jean Pütz, Jil Sander und Udo Walz) Theresia Behrend-Fischer GNTM-Teilnehmerin 2019 mit Fake-Hochzeit im Finale Tobias Wegener Teilnehmer der Dating-Reality-Show „Love Island“ (RTL II)

"Promi Big Brother 2019": Das sind alle Kandidaten der siebten Staffel

+++ „Promi Big Brother“ 2019 wird wieder von Jochen Schropp und Marlene Lufen moderiert. Die erste Folge startet heute um 20.15 Uhr auf Sat.1 läuft dreieinhalb Stunden bis 23.45 Uhr.

+++ Die übrigen Folgen laufen wieder täglich von 22.15 bis 23.45 Uhr auf Sat.1. Nur das Finale am 24. August geht wieder von 20.15 bis 23.45 Uhr.

+++ "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf Sixx fasst im Anschluss an die tägliche Show das Geschehene noch einmal zusammen. Der tägliche Rückblick wird von Jochen Bendel und Melissa Khalaj moderiert.

„Promi Big Brother“: Das ist heute neu

+++ Tatsächlich gibt es bei „Promi-BB“ eine wichtige Neuerung: Erstmals ziehen die „Promis“ nicht in einen Container. Sie werden die ganze Staffel über auf einem Campingplatz hausen. Mit Planschbecken, Kochstelle und Plastikzelten. Wie man das noch aus dem Zeltlager kennt.

fro