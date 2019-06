TV-Umstyling geht mächtig in die Hose - Zuschauer mit hämischen Kommentaren

Ein Umstyling sollte immer neue vorteilhafte Seiten an einer Person hervorheben. Das „All About You“-Umstyling bei ProSieben sorgte nun jedoch für Spott.

München - Mit der neuen ProSieben-Sendung „All About You - Das Fashion Duell“ soll jungen Leuten ein komplett neues Styling verpasst werden. Mithilfe von Fashion-Ikonen wie Franziska Knuppe, Angelina Kirsch oder auch Riccardo Simonetti wird Kandidaten dann nicht nur ein neues Outfit besorgt, auch um Haare und Make-Up kümmern sich die Profis. Das Ergebnis wird dann auf den Social-Media-Kanälen des Formats veröffentlicht. Bei dem aktuellsten Vorher-Nachher-Vergleich fällt das Umstyling der Profis jedoch knallhart durch, viele Zuschauer kritisieren die Verwandlung einer Kandidatin.

ProSieben überrascht mit Umstyling: Fashion-Profi ist begeistert

In der aktuellen Folge muss sich die blonde Schweizerin Karola von ihren langen Extensions trennen. Denn Fashion-Profi Manuel Cortez entscheidet: „Die schlimmste Problemzone, die wir hier haben, ist der Kopf!“ Die 28-Jährige betritt gleich zu Beginn der Sendung den Laufsteg in einem lässigen Pullover und einer dunklen Lederleggins. Ihren eigenen Look bewertet der Fashion-Profi als „bieder“ und „konservativ“. Manuel Cortez weiß auch sofort, wie er die besten Vorzüge aus der 28-Jährigen herausholen kann: „Ich finde Statement, Coolness und Accessoires die knallen gut, sowas seh‘ ich bei dir! Du sollst dich später richtig geil finden!“

+ Manuel Cortez ist von dem Styling seiner Kandidatin Karola so gar nicht begeistert. © Screenshot ProSieben

Kandidatin Karola mit neuem Styling: Zuschauer reagieren mit Spott

Die Schweizerin muss sich innerhalb des Umstylings nicht nur von ihren langen Haaren trennen, auch ihre komplette Garderobe wird ausgewechselt. Das Nachher-Ergebnis zeigt ProSieben dann den Zuschauern auch über den offiziellen Facebook-Account der Sendung. „Ich warne dich: es ist cool! Stark, frech, wild und positiv. Du wolltest eine Veränderung und es sieht super aus!“, sagt der Fashion-Profi seiner Kandidatin am Ende der Sendung. Während Manuel Cortez von seiner Arbeit sichtlich begeistert ist, äußern viele Zuschauer Spott über die Vorher-Nachher-Präsentation.

„Das arme Mädchen. Sie sieht locker aus wie knapp 40“, „Wenn der Friseur sagt: Die Frisur schaut pfiffig aus!“ und „Ich bestell nix mehr bei About You. Sobald man die Sachen anhat, scheint man rasend schnell zu altern“, zeigen sich einige Zuschauer von dem Umstyling schockiert. Kandidatin Karola findet ihr neues Styling „ungewohnt“ aber auch „toll“ - und das ist ja die Hauptsache.

