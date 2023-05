Queen Charlotte - A Bridgerton Story: Kritik zur Netflix-Serie

India Amarteifio als junge „Queen Charlotte“ in der gleichnamigen Serie © Netflix

Nach dem Erfolg des historisch frei interpretierten Geschichtsdramas „Bridgerton“ legt Netflix nun mit dem Prequel „Queen Charlotte“ nach. Golda Rosheuvel und Youngster India Amarteifio teilen sich dabei den Part der Königin.

„Bridgerton“, das erste Netflix-Original von Superproduzentin Shonda Rhimes („Grey‘s Anatomy“, „How to Get Away with Murder“), für deren Vertrag der Streamingservice einst bereit war, eine dreistellige Millionensumme auf den Tisch zu legen, brach beim Serienstart 2020 sämtliche Abrufrekorde. Letztes Jahr im Frühling lief dann die zweite Staffel der Adaption der gleichnamigen Buchreihe von Julia Quinn. An Season drei und Season vier wird auch schon fleißig gearbeitet.

Mit „Queen Charlotte: A Bridgerton Story“ schlägt nun aber erstmal ein Prequel auf den Plan, das uns Einblicke in die Jugend der Königin Charlotte gibt. Die Titelrolle übernimmt Youngster India Amarteifio („Evermoor“), die die später so schön mürrische und trotzdem liebenswerte Monarchin noch recht grün hinter den Ohren spielt. Die bekannte Darstellerin Golda Rosheuvel ist aber auch wieder dabei, denn ein Teil der Handlung findet in der Gegenwart statt - die Gegenwart von „Bridgerton“ natürlich, sprich zur modisch überaus eleganten Regency-Zeit im Großbritannien des frühen 19. Jahrhunderts. Das ausführliche Review lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)