Rätsel um Michelle: Schlagerstar plötzlich von Giovanni Zarellas Gästeliste verschwunden

Von: Melanie Habeck

Teilen

Eigentlich sollte Michelle am Samstagabend in der „Giovanni Zarrella Show“ auf der Bühne stehen. Doch nur wenige Stunden vor Start des Livespektakels fehlt die Schlagersängerin auf der Gästeliste.

Dortmund – In der „Giovanni Zarrella Show“ werden am Samstagabend wieder zahlreiche Musikstars ihre Hits performen. Gemeinsam mit nationalen und internationalen Chartstürmern möchte Gastgeber GIovanni Zarrella (45) die Dortmunder Westfalenhalle in eine Schlager-Sommerparty verwandeln. Auch Michelle (51) wurde vor einigen Wochen als Künstlerin angekündigt – doch plötzlich fehlt sie auf der Gästeliste.

Gästeliste der „Giovanni Zarrella Show“: Michelle plötzlich nicht mehr dabei

Hinter dem Schlagerstar liegen turbulente Tage: Michelles Manager Markus Krampe beendete die Zusammenarbeit – und erhob schwere Vorwürfe gegen den Freund der Sängerin. Ihre Performance in der „Giovanni Zarrella Show“ sollte der erste TV-Auftritt nach den Schlagzeilen werden. Doch nun steht offenbar auch dieser Termin auf der Kippe: Obwohl Michelle am 12. Juni auf dem Instagram-Profil der Sendung als Act angekündigt wurde, sucht man ihren Namen auf der offiziellen Gästeliste nun vergeblich. Insgesamt 20 Künstler werden auf der ZDF-Homepage für die Schlager-Sommerparty gelistet – Michelle zählt nicht dazu.

Sommer, Strand und knappe Bikinis: Die heißesten Sommerlooks von Beatrice Egli, Christin Stark und Co. Fotostrecke ansehen

Ein offizielles Statement, ob und wieso Michelles Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ gestrichen wurde, gibt es aktuell nicht. Auch die Sängerin selbst hat sich noch nicht zu den Spekulationen geäußert. Auf Instagram kursiert jedoch eine Vermutung: „Bestimmt hat ihr Ex-Manager etwas damit zu tun“, formuliert ein Schlager-Fan seinen Verdacht.

„Giovanni Zarrella Show“: Gäste am 22. Juli Als Künstler der bisher größten „Giovanni Zarrella Show“ werden u. a. folgende Stars angekündigt: Maite Kelly, Kerstin Ott, Semino Rossi, Ella Endlich, Ben Zucker, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P, Anna-Carina Woitschack, Heinz Rudolf Kunze, Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause

Trubel um Michelle: Auch ihr „Schagerbooom“-Auftritt sorgte für Schlagzeilen

Bereits vor einigen Wochen geriet ein Auftritt von Michelle in die Schlagzeilen. Beim „Schlagerbooom“ mit Florian Silbereisen (41) performte die 51-Jährige gemeinsam mit Eric Philippi (26). Nachdem es bereits hartnäckige Liebesgerüchte um die beiden gegeben hatte, bestätigten die Schlagerstars an diesem Abend vor laufenden Kameras ihre Beziehung.

Vor einigen Wochen wurde Michelle als Künstlerin für die „Giovanni Zarrella Show“ angekündigt. Doch plötzlich fehlt die Schlagersängerin auf der Gästeliste. © IMAGO / Bildagentur Monn; IMAGO / HOFER

Sollte Michelle am Samstagabend tatsächlich nicht bei Giovanni Zarrella zu Gast sein, können sich die Schlagerfans aber trotzdem auf einen ereignisreichen Abend freuen. Mit Auftritten von Kerstin Ott (41), Maite Kelly (43) und Nino de Angelo (59) wird im ZDF die bisher größte „Giovanni Zarrella Show“ zu sehen sein. Verwendete Quellen: Instagram/diegiovannizarrellashow; ZDF