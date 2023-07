Ein Ritt der Extreme: Mit vier Mustangs durch Nordamerika

Von: Mark-Christian von Busse

Unterwegs in spektakulärer Natur: Seit vielen Jahren zogen Sonja Endlweber und Günter Wamser mit vier Mustangs durch Amerika – ein Film begleitet sie bei ihrer letzten großen Abenteuerreise. © Streetsfilm/swr

In der ARD-Mediathek steht eine mitreißende Reisedoku aus Kassel: Monatelang war ein Paar zu Pferd in Nordamerika unterwegs. Der Kasseler Regisseur Johannes Meier hat die beiden begleitet.

Günter Wamser sagt, er sei 150 Jahre zu spät geboren. Mit den ersten Siedlern wäre er gern in Nordamerika im Planwagen westwärts gezogen. Der Vorstellung wollte er wenigstens nah kommen – als Langstreckenreiter hat Wamser in Etappen den amerikanischen Kontinent in 30 Jahren einmal durchmessen, 30 000 Kilometer von Feuerland bis Alaska.

Zuerst hatte Wamser Guatemala zu Pferde durchquert. Den letzten großen Ritt, zu dem er mit seiner Partnerin Sonja Endlweber im Frühjahr 2022 in den USA aufgebrochen ist, haben Filmproduzent („Streetsfilm“) und Regisseur Johannes Meier (Kassel) sowie Kameramann Paul Hartmann (Eschwege) abschnittsweise begleitet. Ihr 90-minütiger, mitreißender Film „Reiten ins Abenteuer. Mit vier Mustangs durch den Wilden Westen“ ist nach der Erstausstrahlung in der SWR-Reihe „Reisehelden“ in der ARD-Mediathek zu sehen.

Wamser weiß, schon aus Erfahrung, dass die alten Hollywood-Filme den Westen romantisieren. Und eine Stärke von Johannes Meiers Film ist, dass er genau herausarbeitet, wie zweischneidig das Unterfangen ist, vier Mustangs tausende Kilometer über einsame Fernwanderwege wie den „American Discovery Trail“ oder den „Pacific Crest Trail“ zu führen.

Es ist mühsam (das Wasser wird knapp, es gilt Schneefelder oder umgestürzte Bäume zu beseitigen, die für Wanderer zu Fuß kein Problem darstellen), es ist strapaziös (schon wegen der Wetterextreme), und es wird bedrohlich. Die Kamera fängt ein, wie angriffslustige Wildpferde das Mustang-Quartett Dino, Rusty, Azabache und Lightfoot umzingeln und beäugen. An der Grenze von Kalifornien nach Oregon retten Freunde die Wanderer aus einem Waldbrand. Gleichzeitig schenkt diese Art zu leben, für die Endlweber ihre Stelle als Unternehmensberaterin aufgegeben hat, während Wamser als Flugzeugmechaniker und „alles Mögliche“ gearbeitet hat, ein Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit, wie es wohl kein Bürojob dieser Welt bieten könnte.

Die „Glücksschwelle“ sei niedrig, sagt Endlweber: Ankommen, Kaffee kochen, Schwimmen im See, unterm Sternenhimmel ins Zelt kriechen – „es braucht wenig fürs Glück“. Zuhause bleiben sei auch „keine sichere Option“, ergänzt Wamser, der unterwegs seinen 67. Geburtstag feiert – denn da drohten ebenfalls Gefahren: Ausgerechnet bei einem Treppensturz hat er sich mal eine Sehne gerissen.

Trotzdem nimmt das Paar die Pferde, die sonst immer auf Ranches „geparkt“ waren, nun in seine Heimat Rauenberg (Main-Tauber-Kreis) mit. Der Flug mit Lufthansa Cargo, die erste Überquerung einer viel befahrenen Bundesstraße – das bildet nach fantastischen Aufnahmen unberührter Natur und unfassbarer Weite einen beeindruckenden Kontrast. Immerhin ist die erste Badewanne nach neun Monaten in der Wildnis auch ganz schön.

Johannes Meier Regisseur © Privat