Mit dieser Entscheidung dürfte niemand gerechnet haben - Sebastian Preuss überrascht mit seiner Wahl im Finale. Für wen entscheidet sich der Bachelor? Achtung, Spoiler!

Fans fiebern auf das große Finale der Bachelor-Show* hin.

Wer kann das Herz des Bachelors für sich gewinnen?

Achtung, Spoiler-Warnung!

Update vom 27. Februar: Eigentlich lief gestern im Fernsehen erst das Halbfinale des Bachelors, bei dem Wio sich sehr zusammenreißen musste, weil sie kein Übernachtungsdate hatte. Doch auf TVNOW gab es bereits das Finale der diesjährigen Bachelor-Staffel zu sehen - und das Ende empört die Instagram-Fan-Gemeinde der Bachelor-Show. Nicht nur, dass viele sich über die Art, wie Sebastian Preuss mit den Frauen gesprochen hat, aufregen - nein, viele können seine letzte Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen.

Unter dem letzten Instagram Post auf der Bachelor-Seite wird heiß diskutiert. Es werden Späße gemacht, wie „da hat der Bachelor sich einen Gratis-Urlaub gegönnt“ oder „wo ist Yeliz, wenn man sie braucht?“, aber viele machen auch ihrer Enttäuschung und Frust über Sebastian Preuss Luft: „DER dümmste Bachelor überhaupt. Leckt sich mit jeder. Nimmt im Endeffekt keine, weil keine ideal für ihn ist. Vielleicht liegt der Fehler im Bachelor. LIEBES RTL TEAM SUCHT EIN BESSEREN BACHELOR!!!!“, „Der Gute soll erstmal erwachsen werden und sich darüber im Klaren sein, was es heißt, mit Gefühlen zu spielen! Zumindest hat er am Schluss die Eier gehabt und war wenigstens da ehrlich!“ oder „Fällt dem Herrn ja verdammt früh ein“. Wir sind sehr gespannt, was er nach der offiziellen Ausstrahlung des Finales dazu zusagen hat.

Bachelor: Mega-Eklat im Finale - Sebastian Preuss mit Novum bei allerletzter Rose

Erstmeldung vom 26. Februar

Köln - Seit Wochen zittern Fans und TV-Fans vor dieser Entscheidung - wem schenkt Bachelor Sebastian Preuss sein Herz? Im Finale stehen zwei absolute Zuschauerlieblinge - Kandidatin Wioleta und Kandidatin Diana. Beide wurden schon viele Male von dem 29-Jährigen geküsst, doch für wen entscheidet sich der Münchner? Während am Mittwochabend noch das Halbfinale der Show über die Bildschirme flimmert, ist das Finale der TV-Show bei TV NOW für Premium-Fans bereits zu sehen.

Bachelor (RTL): Achtung, Spoiler! So wird das Finale der TV-Show

Achtung, Spoiler!!

Im Netz favorisieren Fans bereits seit Wochen Wioleta und Diana. Die beiden Kandidatinnen scheinen es dem Bachelor absolut angetan zu haben. Das hübsche Model und die Journalistik-Studentin bekamen vermutlich auch deshalb mit Abstand die meisten Einzeldates der aktuellen Staffel. Die Entscheidung dürfte dem 29-Jährigen im Finale also alles andere als leicht gefallen sein. Eifrige Fans, die die Ausstrahlung des Finales in der nächsten Woche nicht abwarten können, dürften von der Entscheidung des Bachelors jedoch überrascht sein.

Im schicken Anzug empfängt der Rosenkavalier zunächst Kandidatin Wioleta. Gemeinsam blicken die beiden auf die schönen Momente der vergangenen Wochen zurück, beide halten sich dabei an den Händen. Doch dann der Schock: die Favoritin vieler Fans bekommt einen Korb. Für den Bachelor reichen die Gefühle für die hübsche Blondine nicht aus. „Ich fühle mich wohl aber das reicht mir nicht aus“, erklärt der 29-Jährige. Doch Wioleta trägt die Entscheidung mit Fassung, Hand in Hand lässt sich das Model sogar noch zum Auto bringen.

Bachelor (RTL): Mega-Eklat - Kandidatinnen bekommen eiskalten Korb

Kurz darauf empfängt der Bachelor dann Kandidatin Diana. In einem wunderschönen schwarzen Abendkleid strahlt die 22-Jährige den Münchner an. Mit dieser Entscheidung dürften auch viele TV-Fans absolut zufrieden sein. Ein hübsches Paar! Doch dann kommt alles anders. Auch mit Kandidatin Diana blickt der Bachelor auf die gemeinsamen Dates zurück. Doch was zunächst wie eine Liebeserklärung klingen mag, dürfte für viele Fans in einem regelrechten Schock enden. Denn auch Kandidatin Diana bekommt keine Rose!

Wie der 29-Jährige kurz darauf erklärt, reichen auch bei der 22-Jährigen die Gefühle für eine Beziehung einfach nicht aus. Sichtlich geschockt möchte die Studentin prompt gehen. Als der Münchner Diana noch zum Auto begleiten will, patzt die zurück: „Muss das sein?“ Obwohl die Studentin mehrfach erklärt, nicht sauer auf den Bachelor zu sein, merkt man der hübschen Brünetten den Schock deutlich an.

Anders als Kandidatin Wioleta geigt ihm die 22-Jährige deutlich ihre Meinung. „Du hast Dinge gesagt, die du dir hättest sparen können“, verdeutlicht die Studentin. Was für ein Abgang! „Vielleicht werde ich es bereuen, dass ich Diana nicht genommen hab“, zeigt sich der Bachelor kurz darauf zweifelnd.

Bei den gemeinsamen Dreamdates zeigte sich der 29-Jährige noch sehr angetan von der Studentin. Obwohl die beiden einen kleinen Badeunfall hatten. Die Kritik dürfte nach diesem Finale nicht abnehmen. Der Münchner durfte sich bereits für seine Vergangenheit heftige Kritik anhören.

