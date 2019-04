Das könnte für Verwirrung sorgen - RTL benennt Sender um und ändert Format

Die RTL Group nimmt Änderungen bei TV Now vor.

2018 gründete die Mediengruppe RTL Deutschland mit „Now US“ einen neuen Seriensender, eigens um dort US-Serien zeigen zu können. Jetzt wird dem Sender das „Us“ gestrichen - „Now!“ wird künftig internationaler.

Köln - Wer ab sofort TV Now aufruft und nach dem Sender „Now Us“ Ausschau hält, sucht vergeblich. In seiner gewohnten Form gibt es den Kanal nämlich nicht mehr. Ab jetzt heißt er nur noch „Now!“ und wird zudem internationaler. Denn anders als zuvor, werden dort nicht mehr ausschließlich US-Serien ausgespielt, sondern beispielsweise auch kanadische wie „Motive“ und „King“, deutsche wie „Weinberg“ oder auch multinationale Koproduktionen wie „Transporter“, „Ransom“, „Humans“ oder „Liar“.

„Free-TV-Sender“ bei RTL-Plattform gegen Gebühr zu sehen

Viele werden wohl aber noch nie von dem Sender gehört haben, schließlich gibt es ihn ausschließlich bei TV Now. RTL preist ihn zwar als „Free-TV-Sender“ an, verlangt jedoch eine Gebühr von 4,99 Euro als „technisches Zugangsentgelt“. Wie alle Live-Streams gibt es den Sender dort dann nur linear empfangbar.

Dass der Sender im März 2018 überhaupt ins Leben gerufen wurde, hatte vor allem lizenzrechtliche Hintergründe, wie dwdl.de berichtet. Denn bei den großen Sendergruppen liegen dank Deals mit Hollywood-Studios viele Serien sozusagen auf Vorrat, die bei der Ausstrahlung auf klassischen Sendern schon gefloppt sind oder von vornherein nicht für quotensteigernd befunden wurden.

Zuschauer von Now! müssen auf reguläre Ausstrahlung der Serien warten

Mediengruppen zeigen diese Sendungen dann eher auf Streaming-Plattformen, um diese weiter auszubauen. Häufig gelten für solche Serien aber nur lineare Ausstrahlungsrechte mit anschließender Online-Verwertung. Das heißt, erst muss die reguläre Ausstrahlung stattfinden, bevor die Serie auf Now US oder künftig Now! angesehen werden kann.

