Nach 25 Jahren hörte Birgit Schrowange bei RTL-„Extra“ auf. Am 23. Dezember war ihre letzte Sendung.

bei RTL-„Extra“ auf. Am 23. Dezember war ihre letzte Sendung. Am 30. Dezember übernahm dann Nazan Eckes .

. Bei Twitter gab es einiges Lob für sie. Aber die Quoten waren ein Flop.

Köln - Nazan Eckes (43) hat bei RTL-„Extra“ als neue Moderatorin und Nachfolgerin von Birgit Schrowange (61) einen Flop-Einstand hingelegt. Zumindest, wenn man die Einschaltquoten zum Maßstab nimmt.

+ Nazan Eckes begrüßte am Montagabend die Zuschauer zum „Extra Spezial“. © Screenshot

„Mit 2,23 Millionen Zuschauern lief es noch ganz ordentlich, in der werberelevanten Zielgruppe schrammte das Magazin mit 7,9 Prozent aber nur knapp an einem Jahrestief vorbei“, analysiert das Fachmagazin dwdl.de zur knallharten Überschrift „‚Extra‘-Einstand von Nazan Eckes geht völlig schief.“ Allerdings habe es das reguläre Programm zwischen den Jahren meist schwerer, zudem war es eine Spezial-Ausgabe, und auch die vorangegangenen Sendungen waren nicht überragend gelaufen.

Mancher Zuschauer musste sich wohl erst mal an die neue Moderatorin gewöhnen - das wurde auch bei Twitter klar.

Jetzt #Extra mit Birgit Eckes, äh, Nazan Schrowange... nee Quatsch, Nazan Eckes heißt sie ja. Man muss sich noch dran gewöhnen. — TOM (@TomR_) December 30, 2019

Nazan Eckes bei RTL-„Extra“: Gemischte Reaktionen bei Twitter

Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. „Nazan Eckes hat es einfach, es ist egal was sie moderiert, sie kann es. Tolle Frau“, schrieb ein Zuschauer bei Twitter.

„Für mich ist & war Extra Birgit Schrowange & nein, das hat nix mit Nazan Eckes zu tun... Es gibt Formate, die klappen nur mit einer Person/Moderatorin“, meint ein anderer.

„Eckes tritt Schrowanges Erbe an - und der Zuschauer schläft fast ein“, schreibt web.de bei Twitter.

Eckes tritt Schrowanges Erbe an - und der Zuschauer schläft fast ein. https://t.co/Fja6PD5BVI — WEB.DE News (@WEBDENews) December 31, 2019

„Für mich gehört Birgit Schrowange einfach zum RTL-Fernsehabend und zu Extra .... Aber: Nazan Eckes sieht so fantastisch aus und sie macht ihren Job heute soooo gut, Nazan, sei ab jetzt mein neuer Montag“, schwärmt ein anderer Nutzer.

RTL bebildert „Extra“ immer noch mit Birgit Schrowange

Selbst RTL scheint sich noch nicht so recht an die neue Moderatorin gewöhnt zu haben. Denn am Tag nach Nazan Eckes‘ erster Sendung grüßte immer noch Birgit Schrowange vom Titelbild der „Extra“-Facebook-Seite mit ihren 70.000 Followern - obwohl zur Sendung etwas gepostet wurde.

Gleiches gilt beim hauseigenen Streaming-Dienst TV Now - auch dort war Birgit Schrowange noch im Vorschau-Foto zur abrufbaren Sendung vom 30. Dezember zu sehen, die von Nazan Eckes moderiert wurde.

+ An Silvester um 15 Uhr grüßte immer noch Birgit Schrowange von der Facebook-Seite von „Extra“ © Screenshot

