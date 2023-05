Geldsegen für Anna Ermakova – „Let‘s Dance“-Sieg macht sie reich

Von: Sina Koch

Anna Ermakova hat „Let‘s Dance“ gewonnen und darf sich jetzt „Dancing Star“ 2023 nennen. Ihre Teilnahme war ziemlich lukrativ – nicht nur, weil sie die höchste Gage bekommen hat.

Am Freitag (19. Mai) brachte Anna Ermakova das Tanzparkett zum Glühen und ertanzte sich den Titel „Dancing Star“. Woche für Woche fesselte sie die Zuschauer mit ihren Tanzeinlagen und setzte sich gegen ihre prominenten Konkurrenten durch. Jetzt ist sie stolze Besitzerin der goldenen „Let‘s Dance“-Trophäe – und auch ihr Bankkonto sollte jetzt ein wenig voller sein. Darüber berichtet MANNHEIM24.

„Let‘s Dance“ auf RTL: Anna Ermakova gewinnt Tanz-Show – bekommt aber keine Siegesprämie

Anna Ermakova verlässt nach dem „Let‘s Dance“-Sieg erstmal das Land und gönnt sich eine Auszeit. Wie die BILD-Zeitung zuletzt berichtet hat, kann Ermakova sich über die höchste Gage aller Teilnehmer der 16. Staffel „Let’s Dance“ freuen. Nach Angaben der BILD soll sie ganze 200.000 Euro bekommen haben. Übrigens: Auch Lilly Becker konnte im Jahr 2014 eine derart hohe „Let‘s Dance“-Gage einstreichen.

Darüber hinaus werden die Promis in der großen RTL-Tanzshow auch pro Folge gezahlt, wie tvmovie.de berichtet. Das bedeutet: Wer weit kommt und sich in die Herzen der Zuschauer und der Jury tanzt, kassiert auch viel ab. Als Siegerin hat Anna Ermakova natürlich an allen Liveshows teilgenommen – inklusive der Kennenlernshow ist sie bei 13 Sendungen dabei gewesen. Das sollte sich auf jeden Fall ausgezahlt haben, auch wenn es keine direkte Siegesprämie gibt.

„Let‘s Dance“-Gewinnerin Anna Ermakova: So hat sie ihre Top-Gage ausgehandelt

Anna Ermakova bewies bei der Verhandlung ihrer Gage großes Geschick. Gegenüber Bild offenbarte Anna Ermakovas Vater Boris Becker, dass er Anna und ihrer Mutter Angela Ermakova einen Anwalt vermittelt habe, der das Spitzen-Honorar für seine Tochter später verhandelte.

„Wir haben ein bisschen über das Honorar gesprochen, sie hat meinem Rat vertraut, wie man blufft“, so die Tennislegende gegenüber der BILD. Es folgt ein erster großer Job: Gemeinsam mit dem „Let’s Dance“-Ensemble wird sie auf Hallentournee gehen. Selbstverständlich winkt auch für dieses Engagement eine angemessene Gage. Darüber hinaus strebt Anna Ermakova eine Karriere als Schauspielerin an.

Nach „Let‘s Dance“: Anna Ermakova mit vielen neuen Followern auf Instagram

„Let‘s Dance“-Gage, Engagement bei der „Let‘s Dance“-Hallentour – und jetzt auch Instagram? Dass die RTL-Show Anna Ermakovas Leben verändert hat, zeigt sich auch in den sozialen Medien. Durch ihre Teilnahme bei „Let‘s Dance“ hat die Britin auf Instagram in den letzten Wochen viele Follower dazugewonnen.

Zum Staffelende folgen ihr rund 130.000 Menschen (Stand 26. Mai) – zuvor waren es gerade mal ein paar Zehntausend. Diesen Follower-Zuwachs könnte Anna Ermakova auch zukünftig nutzen, um als Influencerin Geld zu verdienen. So könnte sie beispielsweise durch Werbeverträge weitere Gelder kassieren. (sik)