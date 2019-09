Zwischenfall in RTL-Show: Thomas Gottschalk kassiert blutige Lippe von Günther Jauch - Sanitäter rückt an

© TV Now Screenshot

Thomas Gottschalk mit blutiger Lippe, nachdem er von Günther Jauch eine Vase an die Lippe bekam.

© TV Now Screenshot

In der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ kam es am Samstagabend zu einem Zwischenfall. Ausgerechnet Günther Jauch verpasste seinem Freund und Kollegen Thomas Gottschalk eine blutige Lippe.

Köln - „Denn sie wissen nicht, was passiert“ - der Titel RTL-Show war am Samstagabend mehr denn je Programm. Im Laufe der Sendung kam es sogar zu einem blutigen Zwischenfall. Ausgerechnet seinem langjährigen Freund Günther Jauch hatte Thomas Gottschalk eine blutige Lippe zu verdanken. Was war passiert?

In der aktuellen Ausgabe moderierte Barbara Schöneberger (45) die Spieleshow, Thomas Gottschalk (69) und Günther Jauch (63) mussten in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten. Bei einer Aufgabe galt es, auf einem Klapptisch aufgestellte Vasen in die Luft zu katapultieren. Der jeweils andere sollte diese auffangen. Während Kommentator Thorsten Schorn vor Spielbeginn noch darauf hinwies, dass es auch Schutzbrillen gebe, wurde er von dem Trio Schöneberger, Gottschalk und Jauch noch belächelt. „Jetzt hör‘ mal auf mit den Schutzbrillen“, wiegelte die Moderatorin ab und bekam ausgerechnet von Gottschalk Unterstützung. „Dann wird es spannend, das wollen die Leute ja“, bekräftige der ehemalige „Wetten dass, ...?“-Moderator mutig.

Thomas Gottschalk kassiert blutige Lippe von Günther Jauch

Doch schon nach wenigen Versuchen zeigte sich, dass das Spiel gar nicht so harmlos war und die Vasen durchaus zu gefährlichen Geschossen werden konnten. Schnell griff Schöneberger doch zu ihrer Schutzbrille und nahm Sicherheitsabstand. Gottschalk scherzte noch „Wer blutet hat verloren“. Und kurz darauf passierte es. Der „Wer wird Millionär?“-Moderator ließ eine Vase fliegen, und die donnertet ausgerechnet genau ins Gesicht seines TV-Kollegen und Freundes. „Das blutet. Es tropft auch“, stellte Gottschalk schnell fest.

„Scheiße“, platzte es daraufhin aus Schöneberger heraus, und Jauch sagte sichtlich entsetzt: „Er blutet wirklich.“ Doch offenbar war es nur eine kleine Verletzung, denn schnell scherzten die Drei gewohnt weiter. „Lass es ruhig ein bisschen tropfen, das lieben die Zuschauer. Super“, versuchte die blonde Moderatorin die Situation mit einem Augenzwinkern zu retten. Und Gottschalk selbst drohte seinem Kumpel Jauch an: „Ich hau dir den jetzt auch in die Fresse.“ Am Ende ging das nur vermeintlich harmlose Spiel unentschieden aus.

Gottschalk verletzt - Sanitäter auf der Bühne

Weil die Lippe nach einigen Minuten noch immer blutete, kam dann noch ein Sanitäter auf die Bühne und war einen Blick auf die Lippe. Der konnte aber schnell grünes Licht geben und die Sendung fortgesetzt werden.

Welche Zwischenfälle in der heutigen Ausgabe des ZDF-Fernsehgarten zu erwarten sind? Wir schalten rein und berichten.

va