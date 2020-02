RTL zeigt nie dagewesenes Live-Event kurz vor Ostern - Thomas Gottschalk spielt wichtige Rolle

RTL plant kurz vor Ostern ein „einzigartiges TV-Event“, das es bisher so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Zahlreiche Promis wirken mit, darunter Thomas Gottschalk.

Essen - Die letzten Tage im Leben Jesu Christi nachzustellen, ist nichts neues. „Die Passion Christi“ von Mel Gibson ist dabei wohl eine der erfolgreichsten Inszenierungen, nun plant auch RTL eine Darbietung der Leidensgeschichte und verspricht „ein einzigartiges TV-Event“.

„Die Passion“: RTL inszeniert „großes Musik-Live-Event“ zu Ostern

Am 8. April, dem Mittwoch vor Ostern, ab 20.15 Uhr sollen die letzten Tage im Leben von Jesus Christus „als großes Musik-Live-Event“ auf dem Essener Burgplatz nachgespielt werden, wie der Privatsender am Dienstag bekannt gab. Die Geschichte soll mit Hilfe bekannter Popsongs in die heutige Zeit transportiert werden und nicht nur gläubige Christen ansprechen.

RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm erklärte: „Wir erschaffen ein Abbild unserer Gesellschaft und erleichtern die Identifikation mit der Passionsgeschichte.“ An der Live-Prozession dürfe jeder teilnehmen - unabhängig von Konfession.

„Die Passion“: RTL zeigt Live-Event zu Ostern - Alexander Klaws als Jesus

Die biblischen Figuren werden von zahlreichen Promis verkörpert. Die Hauptrolle als Jesus übernimmt der Sänger Alexander Klaws. Der Sieger der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ stellte Jesus bereits zweimal in Andrew Lloyd Webbers Musical „Jesus Christ Superstar“ dar. Als Judas ist Schauspieler Mark Keller, bekannt aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“, zu sehen.

Jesu Mutter Maria wird von Sängerin Ella Endlich gespielt. Als Petrus konnte der deutsche Sänger und Musikproduzent Laith Al-Deen gewonnen werden. Die Rollen des Pilatus und des Mörders Barabbas übernehmen die Schauspieler Jürgen Tarrach und Martin Semmelrogge.

Unter den Jüngern Jesu befindet sich neben Moderator Stefan Mross, Dschungelkönig Prince Damien und Moderatorin Mareile Höppner auch Samuel Koch, der seit einem Unfall während einer „Wetten, dass..?“-Ausgabe vom Hals an abwärts gelähmt ist.

+ Mareile Höppner, Mark Keller, Laith al Deen, Samuel Koch, Alexander Klaws, Sila Sahin, Stefan Mross, Nicolas Puschmann, Gil Ofarim, Sarah Elena Timpe. (oben, v.l.) und Anna-Carina Woitschack, Thomas Enns sowie Prince Damien (unten) auf der Pressekonferenz zum RTL Musik-Live-Event „Die Passion“. © dpa / Caroline Seidel

„Die Passion“: RTL zeigt Live-Event zu Ostern - Thomas Gottschalk gibt den Erzähler

Durch die Geschichte wird Thomas Gottschalk als Erzähler führen, der das Musik-Event am Dienstag als „statthaften Versuch, eine große Geschichte neu zu erzählen“ bezeichnete. Auf der Hauptbühne am Burgplatz wird zusätzlich eine Band und ein Chor zum Einsatz kommen. Außerdem gibt es eine Live-Schalte zu einer Passions-Prozession, bei der ein großes, leuchtendes Kreuz durch die Essener Innenstadt getragen wird. RTL-Moderatorin Nazan Eckes begleitet den Kreuzweg und spricht mit Teilnehmern über ihre Beweggründe.

Inspiriert hat sich RTL vom niederländischen Fernsehen, wo bereits seit zehn Jahren ein vergleichbares TV-Event gezeigt wird. „Die Passion“ habe in Deutschlands Nachbarland hohe Einschaltquoten, wie RTL berichtete.

as/dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Caroline Seidel