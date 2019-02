Publikum flippt aus: Jauch muss Heiratsantrag bei „Wer wird Millionär?“ retten

Premiere bei „Wer wird Millionär?“: Vor laufender Kamera machte ein Kandidat seiner Freundin in Günther Jauchs Quizshow einen Heiratsantrag. Doch der gestaltete sich schwieriger als gedacht.

Köln - Das gab es in der knapp 20-jährigen Geschichte der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ tatsächlich noch nie: Ein Heiratsantrag vor laufender Kamera. Am Montagabend machte Kandidat Benjamin Lange (27) aus Bad Zwischenahn in Niedersachsen ernst und stellte seiner Freundin Svenja die entscheidende Frage. Doch das Ganze entwickelte sich weitaus komplizierter als gedacht.

WWM-Kandidat: „Bei 64.000 Euro würde ich meiner Freundin einen Antrag machen“

Als der Hotelfachmann bei der 64.000-Euro-Frage angelangt war, wollte Moderator Günther Jauch wissen, welche Pläne der Kandidat mit dem Geld habe. Da musste Benjamin Lange nicht lange überlegen: „Wenn ich jetzt wirklich 64.000 Euro hätte, dann würde ich meine Freundin - die auch Telefonjoker ist - anrufen und ihr einen Hochzeitsantrag machen“, so die klare Antwort des 27-Jährigen. Und so sollte es auch kommen. Die nächste Frage konnte Lange mithilfe seines Schwagers in spe richtig beantworten. Also gab es kein Zurück mehr.

Günther Jauch ließ die Herzensdame anrufen. Nachdem der Quizmaster beim ersten Versuch erstmal nur den Anrufbeantworter erreichte - und damit für erste Lacher im Publikum sorgte - klappte es beim nächsten Versuch doch: Svenja ging ans Telefon und der Kandidat sagte mit zittriger Stimme: „Hallo Svenja, ich bin es. Ich sitz hier noch auf dem Stuhl. Ähem, dich hört ganz Deutschland“. Nach der Hotelfachmann rumstammelt und nicht auf den Punkt kommt, macht die Freundin eine Ansage: „So, jetzt mach kurz, knackig und...“, der Rest des Satzes geht im Gelächter unter.

„Verarsch‘ mich nicht“: Jauch muss Heiratsantrag retten

Dann die Frage aller Fragen: „Ich hab eine Frage für dich. … Ähem… Svenja, ich liebe dich. Willst du mich heiraten?“

Doch die konnte das Ganze nicht glauben: „Verarsch‘ mich nicht, erzähl!“ erwiderte Svenja. „Willst du mich heiraten?“, wiederholte Lange seine Frage. Doch auch das überzeugte Svenja nicht richtig. „Ja, aber du verarschst mich“.

Hilflos wandte sich Benjamin Lange an den Moderator: „Herr Jauch, sagen Sie doch mal was“. Das Publikum flippte aus vor Lachen. Der sichtlich amüsierte Quizmaster erklärt der Herzensdame, dass der Antrag durchaus ernst gemeint sei. Schließlich stimmt Svenja Schorling zu - mit einer Bedingung: „Wenn er dann mehr abspült und ich meine Spülmaschine krieg‘, passt das“, so Schorling und bringt am Ende die noch etwas charmantere Antwort: „Ja, gerne!“

Ihr „Benni“ verdrückte dann noch ein Tränchen, bevor es mit der 125.000-Euro-Frage weiterging. Die wusste der 27-Jährige allerdings nicht und ging mit 64.000 Euro nach Hause.

