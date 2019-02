Extremer TV-Moment bei Lanz: Stefan Kretzschmar kämpft sichtlich mit den Tränen

Stefan Kretzschmar in der Sendung von Markus Lanz.

Ex-Handballstar Stefan Kretzschmar (45) war am Mittwoch zu Gast bei „Markus Lanz“. Die TV-Zuschauer erlebten zu später Stunde einen bewegenden TV-Moment.

Zunächst ging es bei Lanz um die umstrittenen Aussage Kretzschmars zum Thema Meinungsfreiheit aus einem Interview mitt-online. Er hatte in dem Interview kritisiert, dass kaum ein Sportler sich mehr politisch äußere, „es sei denn, es ist die Mainstream-Meinung.“

In der Sendung von Markus Lanz wollte Kretzschmar nun einiges klarstellen. Er habe nie behauptet, dass man in Deutschland seine Meinung nicht mehr sagen dürfe, vielmehr habe er auf die Frage geantwortet, warum es im Profisport keine richtigen Typen mehr gebe. Sportler würden auch aus ökonomischen Abhängigkeiten schweigen. „Ein Spieler von Bayern München kann doch nicht einfach sagen, dass ihm die Arbeitsbedingungen in Katar nicht gefallen“, nannte Kretzschmar als Beispiel. Schließlich sei Katar Airways einer der größten Sponsoren des FCB.

Kretzschmar bei Markus Lanz (ZDF): „Entweder Gutmensch oder Nazi“

Dann beklagte der frühere Spitzensportler: „Es gibt nur schwarz und weiß. Du wirst entweder als Gutmensch oder als Nazi beschimpft. Es gibt keinen vernünftigen Meinungsdiskurs mehr in diesem Land. Es wird sofort kategorisiert und bestraft.“

So sei es lächerlich ihn als "Kleingartennazi" zu bezeichnen, ebenso „grotesk“ sei es aber auch, dass ihn die AfD zu instrumentalisieren versuche. Er sei in seiner Berliner Jugend selbst Teil der linken Szene gewesen.

Lanz spricht tragischen Vorfall in Kretzschmars Jugend in Berlin an

Hier setzte Moderator Markus Lanz ein und offenbarte ein tragisches Erlebnis aus Kretzschmars Vergangenheit: "Du bist mal von Nazis zusammengeschlagen worden. Du bist damals schwer verletzt worden, dein Freund ist dabei sogar umgekommen.“

Bereits 1999 berichtete das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ von dem Angriff, der sich in Berlin-Friedrichshain abspielte als Kretzschmar 16 Jahre alt war. Er und sein Freund, die als Punks gekleidet waren, wurden von Skinheads attackiert. Die Neonazis machten Jagd auf sogenannte „Zecken“. Kretzschmar wurde bewusstlos geschlagen, sein Kumpel totgeprügelt.

Wie schwer es Kretzschmar auch heute noch fällt damit umzugehen, war deutlich an seinem Gesicht abzulesen. Der ehemalige Nationalspieler wirkte aufgewühlt und kämpfte in der ZDF-Sendung mit den Tränen. Lanz richtete daraufhin das Wort an andere Gäste, bis sich Kretzschmar wieder gefasst hatte.

